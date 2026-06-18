Microsoft cân nhắc dùng DeepSeek thay cho OpenAI

Theo Wccftech, Microsoft đang cân nhắc sử dụng phiên bản tự lưu trữ của DeepSeek V4 cho Copilot Cowork, thay vì tiếp tục phụ thuộc hoàn toàn vào các mô hình đắt đỏ từ OpenAI và Anthropic. Đây là nền tảng kết hợp các chức năng Copilot dành cho doanh nghiệp với những mô hình AI tiên tiến để xử lý quy trình làm việc dạng tác nhân.

Động thái này xuất hiện khi chi phí token trở thành vấn đề lớn với khách hàng doanh nghiệp. Token là đơn vị dữ liệu nhỏ mà mô hình AI xử lý khi đọc yêu cầu và tạo phản hồi. Với các tác vụ phức tạp, đặc biệt là lập trình hoặc quy trình tự động nhiều bước, lượng token tiêu thụ có thể tăng nhanh.

Microsoft Cowork là nền tảng AI doanh nghiệp cho phép kết hợp nhiều mô hình ngôn ngữ và ứng dụng công việc trong cùng một môi trường làm việc ẢNH: MICROSOFT

Theo các dự đoán, Microsoft đang chuyển Copilot Cowork sang mô hình tính phí theo lượng token sử dụng, thay vì mức phí cố định. Điều này khiến việc lựa chọn mô hình AI có chi phí vận hành thấp hơn trở nên quan trọng hơn, nhất là khi OpenAI và Anthropic được cho là đang tăng giá hoặc giới hạn mức sử dụng token trong các gói doanh nghiệp.

DeepSeek V4 vì vậy trở thành lựa chọn đáng chú ý. Nếu được Microsoft tự lưu trữ trên hạ tầng của mình, mô hình này có thể giúp hãng kiểm soát tốt hơn chi phí và dữ liệu khi phục vụ khách hàng doanh nghiệp. Tuy nhiên, việc một công ty công nghệ lớn của Mỹ cân nhắc mô hình AI từ Trung Quốc cũng có thể kéo theo rủi ro chính trị, nhất là trong bối cảnh Washington đang siết chặt kiểm soát các công nghệ AI nhạy cảm.

Hiện chưa có xác nhận chính thức rằng Microsoft đã quyết định thay thế OpenAI hay Anthropic bằng DeepSeek. Thông tin hiện mới dừng ở mức cân nhắc phương án kỹ thuật và chi phí. Dù vậy, nếu được triển khai, đây sẽ là tín hiệu cho thấy thị trường AI doanh nghiệp không còn chỉ xoay quanh các mô hình Mỹ có giá cao, mà đang bước vào giai đoạn cạnh tranh gay gắt hơn về hiệu suất, chi phí và khả năng kiểm soát hạ tầng.