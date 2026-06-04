Người dùng Windows 11 sắp có thêm quyền kiểm soát các tính năng AI

Theo TechSpot, Microsoft có thể sắp mang đến một thay đổi đáng chú ý cho hệ điều hành Windows 11 khi cho phép người dùng quản lý và gỡ bỏ các mô hình AI được cài đặt trên hệ điều hành. Thông tin được phát hiện trong những bản dựng thử nghiệm mới dành cho chương trình Windows Insider, cho thấy hãng đang chuẩn bị cung cấp nhiều quyền kiểm soát hơn đối với các thành phần AI hoạt động trên máy tính.

Các bản dựng thử nghiệm gần đây xuất hiện một mục quản lý mới liên quan đến AI trong phần cài đặt của Windows 11. Khu vực này được cho là sẽ liệt kê những mô hình AI đang hiện diện trên thiết bị, đồng thời mở ra khả năng gỡ bỏ các thành phần không cần thiết.

Thao tác gỡ bỏ các mô hình AI trên phiên bản thử nghiệm của Windows 11 ẢNH: Chụp màn hình WINDOWSCENTRAL

Đây là thay đổi đáng chú ý bởi trong thời gian qua, Microsoft liên tục mở rộng việc tích hợp AI vào Windows 11. Nhiều tính năng mới, từ Copilot đến các công cụ xử lý hình ảnh hoặc hỗ trợ tác vụ cục bộ, đều dựa trên những mô hình AI được cài đặt sẵn trong hệ thống. Tuy nhiên, người dùng hiện có ít lựa chọn để loại bỏ hoàn toàn các thành phần này nếu không sử dụng.

Nếu được triển khai chính thức, tính năng mới có thể giúp người dùng chủ động hơn trong việc quản lý dung lượng lưu trữ và tài nguyên hệ thống. Các mô hình AI thường chiếm một phần dung lượng đáng kể trên thiết bị, đặc biệt khi Microsoft ngày càng đẩy mạnh xu hướng xử lý AI trực tiếp trên máy thay vì phụ thuộc hoàn toàn vào nền tảng đám mây.

Động thái này cũng phản ánh những tranh luận kéo dài xung quanh việc AI ngày càng xuất hiện dày đặc trong Windows. Trong khi một bộ phận người dùng đánh giá cao các tính năng hỗ trợ bằng trí tuệ nhân tạo, nhiều người khác lại muốn có quyền lựa chọn rõ ràng hơn đối với những thành phần được cài đặt trên máy tính của mình.

Việc bổ sung công cụ quản lý riêng cho các mô hình AI có thể giúp Windows 11 trở nên linh hoạt hơn, tương tự cách người dùng hiện quản lý ứng dụng hoặc các tính năng tùy chọn của hệ điều hành. Thay vì coi AI là thành phần cố định, Microsoft dường như đang hướng đến cách tiếp cận cho phép người dùng quyết định mức độ hiện diện của công nghệ này trên thiết bị cá nhân.

Dù vậy, tính năng vẫn đang trong giai đoạn thử nghiệm và chưa được Microsoft công bố chính thức. Việc xuất hiện trong các bản dựng Insider không đồng nghĩa chắc chắn sẽ có mặt trên các phiên bản Windows 11 phát hành rộng rãi trong tương lai.