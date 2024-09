OpenAI muốn tăng gấp đôi chi phí đăng ký ChatGPT Plus trong 5 năm tới

Theo The New York Times, OpenAI đang có kế hoạch tăng dần giá thuê ChatGPT Plus trong vòng 5 năm tới. Hiện gói đăng ký đang ở mức 20 USD/tháng, cho phép truy cập và sử dụng các mô hình AI (trí tuệ nhân tạo) cao cấp hơn, tăng cường giới hạn sử dụng và truy cập vào công cụ tạo hình ảnh DALL-E.

Trong tài liệu nội bộ gửi đến các nhà đầu tư, OpenAI dự định tăng giá ChatGPT Plus lên mức 22 USD/tháng vào cuối năm nay, đến năm 2029 sẽ tăng dần và đạt 44 USD/tháng. Hiện Apple có kế hoạch bổ sung hỗ trợ ChatGPT vào Siri ở bản cập nhật iOS 18.2, dù sẽ không yêu cầu người dùng phải có tài khoản OpenAI hay đăng ký trả phí, nhưng việc đăng nhập sẽ mở ra những khả năng mới trong hệ điều hành của "táo khuyết".

Song song đó, OpenAI cũng đang muốn huy động 7 tỉ USD, nâng giá trị của công ty lên đến 150 tỉ USD. Apple được đồn đoán là sẽ tham gia vòng gọi vốn này nhưng sau đó đã rút khỏi các cuộc đàm phán. Định giá mới của OpenAI tăng trưởng đáng kể so với mức 30 tỉ USD ở thời điểm Microsoft đầu tư vào tháng 1.2023.

Tính đến tháng 8.2024, doanh thu hằng tháng của OpenAI đạt 300 triệu USD, đưa tổng doanh thu dự kiến năm nay là 3,7 tỉ USD. Nhưng dù doanh thu cao, OpenAI dự kiến vẫn lỗ khoảng 5 tỉ USD do sự tốn kém trong phát triển AI, vì vậy công ty được cho là sẽ tiếp tục huy động vốn để duy trì các hoạt động của họ.

OpenAI lên kế hoạch tăng chi phí đăng ký ChatGPT Plus lên mức gấp đôi Ảnh: CHỤP MÀN HÌNH

Trong tổng số doanh thu dự kiến, có 2,7 tỉ USD là từ các gói đăng ký ChatGPT, còn lại là từ việc cung cấp API cho các công ty công nghệ sử dụng trong sản phẩm của OpenAI. Công ty đang kỳ vọng doanh thu sẽ tăng lên gấp ba lần vào năm 2025 đạt 11,6 tỉ USD. Năm 2029, khi ChatGPT Plus đạt dự kiến mức 44 USD/tháng, OpenAI kỳ vọng doanh thu sẽ đạt 100 tỉ USD/năm.

Thông tin đáng chú ý nữa là Giám đốc điều hành Open AI Sam Altman sẽ lần đầu tiên nhận cổ phần với mức 7% trị giá khoảng 10,5 tỉ USD nếu các dự báo là chính xác. Tháng 11.2023, Altman từng bị hội đồng quản trị OpenAI sa thải với lý do thiếu minh bạch trong giao tiếp.

Nhưng dưới sự ủng hộ từ nhiều nhân viên của OpenAI, cuối cùng ông đã được mời trở lại sau những thay đổi trong hội đồng quản trị. Dù vậy nhiều nhân viên cấp cao của OpenAI đã lần lượt rời đi trong 9 tháng qua, bao gồm giám đốc công nghệ Mira Murati và giám đốc khoa học Ilya Sutskever.

Vì vậy tương lai của startup này đã tạo ra nhiều lo ngại. Nhưng với các kế hoạch tài chính và chiến lược phát triển rõ ràng, OpenAI vẫn đang là một trong những tên tuổi hàng đầu trong ngành công nghệ trí tuệ nhân tạo.