OpenAI triển khai gói ChatGPT Plus với giá 20 USD/tháng

Theo SlashGear, trước khi triển khai ChatGPT Plus, ChatGPT của OpenAI vẫn là một công cụ miễn phí để cả thế giới thử nghiệm, mặc dù công ty phải chịu chi phí cho mọi truy vấn đặt ra đối với chatbot AI (trí tuệ nhân tạo) này. Khi được tỉ phú Elon Musk hỏi về những con số chính xác vài tuần trước, Giám đốc OpenAI Sam Altman nói rằng "mức trung bình có lẽ là vài cent cho mỗi cuộc trò chuyện".



OpenAI vẫn cung cấp dịch vụ ChatGPT miễn phí sau khi giới thiệu ChatGPT Plus SHUTTERSTOCK

Kể từ khi ChatGPT ra mắt, giới công nghệ đã ca ngợi công cụ này và nó được sử dụng cho mọi thứ, từ làm phim đến viết sách cho trẻ em. Với ChatGPT Plus có giá 20 USD/tháng, OpenAI đặt mục tiêu hướng đến khách hàng doanh nghiệp trong tương lai gần. Thông qua ChatGPT Plus, người dùng sẽ có quyền truy cập vào AI này ngay cả trong giờ cao điểm. Hiện tại, những người dùng thông thường phải chờ đợi các máy chủ ChatGPT do quá tải vì quá nhiều người đam mê truy cập đồng thời.

Ngoài khả năng truy cập ổn định, ChatGPT Plus cũng sẽ tăng tốc độ người dùng nhận được phản hồi cho các truy vấn của họ. Hơn nữa, người đăng ký sẽ được ưu tiên truy cập vào các chức năng mới và nâng cấp được thực hiện cho hệ thống. ChatGPT Plus đã có mặt tại thị trường Mỹ và công ty cho biết họ sẽ bắt đầu đưa các bên quan tâm vào danh sách chờ trong vài tuần tới. Công ty cũng nói dịch vụ đăng ký này sẽ sớm được mở rộng ra nhiều khu vực hơn.

Về khía cạnh kinh doanh, Microsoft đã công bố một số kế hoạch đầy tham vọng cho ChatGPT. Công ty dự kiến sẽ tích hợp một phiên bản ChatGPT nhanh hơn để cải thiện công cụ tìm kiếm Bing nội bộ nhằm thách thức sự thống trị của Google trong cuộc chiến tìm kiếm trên web. Microsoft cũng rót hàng tỉ USD vào OpenAI với mục đích sử dụng các mô hình của OpenAI trên các sản phẩm dành cho người tiêu dùng và doanh nghiệp của họ.