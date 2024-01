Oppo mở bán dòng sản phẩm Reno 11 tại Việt Nam

Với định vị xuyên suốt "chuyên gia chân dung", Oppo Reno11 Series gây ấn tượng bởi hệ thống camera siêu nét, thiết kế thanh lịch, mỏng nhẹ lấy cảm hứng từ thiên nhiên cùng viên pin lớn và siêu sạc nhanh SUPERVOOC giúp trải nghiệm người dùng trở nên liền mạch hơn.

Oppo Reno11 Series vừa chính thức mở bán tại Việt Nam

T.L

Cụ thể, tại Việt Nam Oppo Reno11 Series được mở bán đặc quyền tại TGDĐ với 2 phiên bản Reno11 5G và Reno11 Pro 5G, có giá bán lần lượt là 10,99 triệu đồng và 16,99 triệu đồng.

Là nhà bán lẻ hàng đầu tại thị trường Việt Nam và đã gặt hái được nhiều thành công từ các hợp tác chiến lược trước đây, việc TGDĐ tiếp tục được Oppo lựa chọn mở bán đặc quyền với một sản phẩm chủ lực như Reno11 Series là trọng tâm phát triển. Hai bên kỳ vọng hợp tác này sẽ một lần nữa mang đến thành công cho Reno11 Series và vượt hơn kỳ vọng so với những gì Reno10 Series làm được.

Ông Trần Đức Tín - Giám đốc Ngành hàng Viễn Thông Di Động của TGDĐ chia sẻ: "Với Reno11 Series, chúng tôi đánh giá cao sản phẩm bởi nhiều cải tiến về cấu hình, thiết kế, camera... nhưng vẫn giữ được mức giá tốt so với phiên bản tiền nhiệm. Do đó TGDĐ kỳ vọng doanh số bán ra của Oppo Reno11 Series sẽ tăng khoảng 10% so với Reno10 Series mặc dù bối cảnh kinh tế khó khăn như hiện nay".

Theo thống kê, Reno là dòng sản phẩm đã giúp cho Oppo chiếm đến hơn 50% thị phần ở phân khúc 10 - 15 triệu đồng tại TGDĐ. Dòng sản phẩm có doanh số khủng lên đến 15.000 máy/tháng. Với Reno11 Series, hai bên kỳ vọng sẽ giúp con số này sẽ tăng hơn nữa.

Ông Văn Bá Luýt, Giám đốc sản phẩm Oppo Việt Nam chia sẻ: "Việc hợp tác mở bán đặc quyền sản phẩm Reno11 Series một lần nữa thể hiện niềm tin của chúng tôi với TGDĐ khi cùng hướng đến mục tiêu mang đến cho người dùng sản phẩm công nghệ tốt nhất mà không phải lo lắng về giá cùng trải nghiệm mua sắm uy tín và tin cậy".

Oppo Reno11 Series sở hữu cụm camera sau ấn tượng

T.L

Được biết, Oppo Reno11 series sở hữu camera chính siêu nét 50 MP kết hợp chống rung OIS với cảm biến lần lượt là Sony LYT600 (trên Reno11 5G) và Sony IMX890 (trên Reno11 Pro 5G). Đồng thời, camera góc siêu rộng 8 MP bao phủ góc nhìn 112º để cho ra những bức ảnh có cảnh quan rộng hơn. Và đặc biệt, Camera chân dung tele 32 MP sử dụng cảm biến Sony IMX709 cùng ống kính 2x và các thuật toán chuyên gia chân dung, mang đến những bức ảnh sắc nét, 3D sáng và tối đầy chiều sâu, tăng cường độ nhạy sáng của ảnh lên đến 60%.

Với độ mỏng từ 7,99 mm và trọng lượng 182 g, Reno11 5G mang đến hai phiên bản lấy cảm hứng từ thiên nhiên: Xanh sóng biển và Xám san hô. Trong khi đó, Reno11 Pro 5G có độ mỏng chỉ từ 7,59 mm và trọng lượng 181 g cùng hai màu sắc Trắng ngọc trai và Xám san hô.

Ở mặt trước, cả hai model nổi bật với màn hình cong 3D, hỗ trợ hiển thị 1 tỉ màu với chứng nhận HDR10+, cùng tốc độ làm mới lên đến 120 Hz, mọi hình ảnh và video trở nên đặc sắc hơn mang đến trải nghiệm sống động cho người dùng.