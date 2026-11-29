Orange sau 'Em xinh say hi'

Với album mới mang tên DADOI, Orange giới thiệu 15 ca khúc mang nhiều cung bậc cảm xúc, đi từ những dư âm cũ, các rung động mới cho đến tinh thần sẵn sàng trải nghiệm cuộc sống. Kế hoạch thực hiện dự án được nữ ca sĩ khởi động sau khi tham gia Em xinh say hi, với chất liệu sáng tác lấy cảm hứng từ chính câu chuyện cá nhân. Sau nhiều biến động đã qua, giọng ca sinh năm 1997 tìm thấy gam màu tươi sáng hơn cho cả đời sống riêng lẫn phong cách âm nhạc.

Orange thay đổi hình ảnh và phong cách âm nhạc ẢNH: NVCC

Bên cạnh âm nhạc, Orange cũng thẳng thắn chia sẻ về chuyện tình cảm hiện tại. Cô khẳng định bản thân luôn đặt sự nghiệp lên hàng đầu, không để chuyện riêng tư làm xao nhãng công việc. Nữ ca sĩ cởi mở về chuyện hẹn hò vì cho rằng mình cũng có quyền được yêu như bao cô gái. Trước những lời bàn tán trên mạng xã hội, cô giữ tâm thế bình thản và không bận lòng quá nhiều.

Sau những lần đổ vỡ, giọng ca sinh năm 1997 nhận ra điểm chung trong các mối quan hệ cũ là cô chưa thực sự được sống đúng với bản thân. “Mỗi lần có một sự sụp đổ thì nhân sinh quan của mình lại thay đổi. Điểm chung cốt lõi của những lần tan vỡ đó là mình không được là chính mình trong các mối quan hệ cũ”, Orange chia sẻ.

Vì vậy, tiêu chuẩn quan trọng nhất của cô hiện tại là sự thoải mái, chân thật. Orange mong muốn cả hai có thể sống đúng với con người mình, không phải cố gắng tạo ra một hình ảnh khác để làm hài lòng đối phương. Nữ ca sĩ cũng khẳng định chuyện tình cảm không ảnh hưởng đến công việc. Cô không đồng tình với những nhận xét cho rằng yêu đương khiến lơ là âm nhạc, bởi nghệ thuật vẫn là đam mê lớn nhất của cộ.

Về kế hoạch kết hôn, Orange tiết lộ gia đình hiện không còn hối thúc chuyện lập gia đình. Với ba mẹ, chỉ cần thấy con gái ăn uống, làm việc và sống vui vẻ đã là điều đáng mừng.