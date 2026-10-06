Orange: Tôi không còn muốn sống trong quá khứ

Orange thay đổi thế nào sau 'Em xinh say hi'?

Tối 6.10, Orange giới thiệu đến khán giả ca khúc Người xấu. Bài hát mang giai điệu R&B kết hợp với chất nhạc điện tử tạo nên màu sắc thú vị cho MV của nữ ca sĩ 9X. Trong dự án này, Orange chọn hợp tác với 52Hz, VSTRA và nhà sản xuất âm nhạc WOKEUP.

Orange hạnh phúc vì 52hz và VSTRA đồng ý hợp tác ngay khi cô ngỏ lời ẢNH: NVCC

Theo Orange, phong cách và chất giọng của 52Hz phù hợp với ca khúc này. Bên cạnh tìm thấy sự đồng điệu trong âm nhạc, Orange cũng muốn có sản phẩm chung với 52Hz sau màn trình diễn Không đau nữa rồi tại Em xinh say hi.

Người xấu tiếp nối hành trình mà Orange mở ra từ bài hát Cứ thế, đánh dấu bước khởi đầu của nữ ca sĩ trong album phòng thu thứ 2 mang tên Đã đời. Không còn là những câu chuyện rời rạc, sản phẩm của Orange có sự kết nối chặt chẽ, thống nhất và mang tính định hướng dài hạn hơn.

Nữ ca sĩ muốn được thử những màu sắc mới, muốn được trải nghiệm cuộc sống nhiều hơn ẢNH: NVCC

Nói về tựa đề bài hát có phần tiêu cực, Orange khẳng định mình cân nhắc kỹ lưỡng trước khi lựa chọn. Cô nói: "Orange mong muốn có thể truyền tải đúng tinh thần của bài hát lần này. Góc nhìn của người trong cuộc trước những sự dán nhãn, định kiến từ bên ngoài. Orange nghĩ rằng không chỉ trong chuyện tình cảm mà ở bất kỳ một mối quan hệ nào, sẽ luôn có một vài khoảnh khắc chúng ta trở thành người không tốt lắm trong mắt người khác. Tuy nhiên, điều quan trọng là những gì mình thực sự trải nghiệm và cảm nhận về đối phương như thế nào".

Bên cạnh đó, Orange thừa nhận hầu hết các ca khúc trước đây của mình đều có màu sắc khá u buồn. Đó chính là phần nội tâm chưa được giãi bày đằng sau vẻ ngoài hồn nhiên, hài hước trên sân khấu của nữ ca sĩ 9X. Tuy nhiên, ở thời điểm hiện tại, giọng ca Ai hát em nghe muốn thay đổi để cuộc sống đa dạng hơn. "Orange cũng muốn được thử những màu sắc mới, muốn được trải nghiệm cuộc sống thật sự nhiều hơn thay vì chỉ sống trong những suy tư hay quá khứ của mình", cô nói.

