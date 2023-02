Oscar 2023 lập đội xử lý khủng hoảng sau 'cú tát của Will Smith'

Theo CNN, Viện Hàn lâm Khoa học và Nghệ thuật Điện ảnh Mỹ đã quyết định thành lập đội ngũ xử lý khủng hoảng cho lễ trao giải Oscar lần thứ 95 sẽ diễn ra vào ngày 12.3 tới. Nhiệm vụ của nhóm là nhanh chóng xử lý và điều hướng mọi trường hợp phát sinh có thể xảy ra trong suốt buổi lễ. Trò chuyện với tạp chí Time, chủ tịch Bill Kramer cho biết đây là lần đầu tiên ban tổ chức Oscar phải làm chuyện này. Ý tưởng thành lập đội ngũ chuyên biệt này đến từ vụ tài tử Will Smith tát MC Chris Rock tại lễ trao giải Oscar năm ngoái.

Cú tát trời giáng của Will Smith dành cho Chris Rock tại Oscar 2022 gây xôn xao dư luận GETTY

Chủ tịch Viện Hàn lâm cho rằng khi đó ban tổ chức đã không phản ứng đủ nhanh để xử lý vụ việc. Phát biểu về đội ngũ mới được thành lập, giám đốc điều hành tiếp tục cho biết: “Chúng tôi có nhiều kế hoạch đã được đưa ra sẵn và đã thử nghiệm nhiều kịch bản. Vì vậy, chúng tôi hy vọng có thể chuẩn bị sẵn sàng cho bất kỳ điều gì. Vì chuyện năm ngoái, chúng tôi học được về nhiều điều có thể xảy ra tại lễ trao giải Oscar. Hãy hy vọng sự cố không xảy ra và chúng tôi không bao giờ phải sử dụng cách này. Nhưng chúng tôi đã có sẵn các phương án dự trù để có thể tùy cơ ứng biến”.

Rút kinh nghiệm từ sự cố "cú tát của Will Smith" năm ngoái, Chủ tịch Viện Hàn lâm Bill Kramer đã quyết định thành lập hẳn một đội xử lý khủng hoảng cho lễ trao giải Oscar 2023 LOS ANGELES MAGAZINE

Tại lễ trao giải Oscar 2022, hàng loạt các nghệ sĩ và khán giả trên toàn cầu đã được phen hoảng hồn khi chứng kiến Will Smith thẳng tay tát vào mặt người dẫn chương trình Chris Rock. Nguyên nhân là do diễn viên hài này đã có lời lẽ khiếm nhã liên quan tới chứng bệnh rụng tóc của vợ Smith. Sau hành động thiếu kiểm soát, Will Smith quay trở về chỗ ngồi trong hậm hực. Chris Rock vẫn tiếp tục phần giới thiệu của mình nhưng cũng vô cùng "muối mặt". Sự việc này đã trở thành một trong những khoảnh khắc khó quên nhất tại Oscar.

Will Smith trong phim King Richard IMDB

Sau "cú tát thế kỷ", Will Smith cũng được vinh danh ở hạng mục Nam chính xuất sắc nhất cho màn trình diễn của anh trong phim King Richard. Lên bục phát biểu nhận giải, Will Smith khóc và gửi lời xin lỗi đến mọi người. Tuy nhiên, tai tiếng vẫn bám theo anh. Nhiều người còn phẫn nộ yêu cầu Viện Hàn lâm tước tượng vàng của Will Smith. Tài tử I am legend sau đó đã chủ động xin từ bỏ tư cách thành viên Viện Hàn lâm. Viện cũng ra quyết định cấm anh xuất hiện trong tất cả các sự kiện của họ trong 10 năm tới như một hình phạt.

Lễ trao giải Oscar lần thứ 95 sẽ được phát sóng trực tiếp từ Nhà hát Dolby thuộc Hollywood, Los Angeles (Mỹ) vào ngày 12.3.