Oscar Isaac và Kristen Stewart vào vai cặp đôi ma cà rồng trong phim kinh dị mới

Bộ phim kinh dị có sự tham gia của Oscar Isaac và Kristen Stewart được đạo diễn bởi Panos Cosmatos - nhà làm phim nổi tiếng với những tác phẩm đình đám như Cuồng tín hay Beyond the black rainbow, đồng thời Flesh of the Gods cũng được chấp bút bởi Andrew Kevin Walker - biên kịch có nhiều uy tín ở Hollywood dàn dựng.

Tin tức về buổi casting đã được tiết lộ bởi Deadline - tờ báo đưa tin rằng Stewart và Isaac sẽ vào vai một cặp vợ chồng tên Raoul và Alex HOLA

Cốt truyện khẳng định bộ phim lấy bối cảnh những năm 1980, cặp đôi sống trong một căn hộ sang trọng, thích tham dự những buổi tiệc tùng vào ban đêm. Trong một buổi tối đi chơi, cả hai gặp một người phụ nữ bí ẩn tên Nameless, người đã giới thiệu cho họ đủ mọi thú vui và những cuộc gặp gỡ "máu me" bạo lực.

Năm 2016, Isaac nằm trong danh sách những nhân vật ảnh hưởng nhất trong bảng xếp hạng Time 100 của Time EONLINE

"Đạo diễn tài ba, nhà biên kịch đầy sáng tạo, những diễn viên đáng kinh ngạc, hình ảnh ma cà rồng, nhạc punk, phong cách và tinh thần của thập niên 1980, đó là những gì bộ phim này sẽ mang đến để mọi người thưởng thức", nhà sản xuất Adam McKay cho biết.

"Chúng tôi nghĩ nó mang tính thương mại và nghệ thuật. Tham vọng của chúng tôi là tạo ra một bộ phim lan tỏa văn hóa, thời trang, âm nhạc và phim ảnh đại chúng. Bạn có biết là tôi đã phấn khích đến mức nào không?", ông Adam hào hứng chia sẻ.



Sau thời gian dài bị chỉ trích vì khả năng diễn xuất, năm 2022, Kristen Stewart giành được đề cử Oscar đầu tiên trong sự nghiệp của mình ở hạng mục Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất khi thủ vai công nương Diana trong bộ phim Spencer ELLE

Nhiều tờ báo đưa ra ý kiến về bộ phim: "Giống như chính Los Angeles, Flesh of the Gods sống trong thế giới giữa tưởng tượng và ác mộng. Vừa hấp dẫn vừa thôi miên, chúng sẽ đưa bạn vào một chuyến đi vui vẻ đầy ma mị trong trái tim lấp lánh của địa ngục".



Oscar Isaac và Kristen Stewart là những diễn viên thực lực được yêu thích tại Hollywood. Trong sự nghiệp, Isaac đã thực hiện một số dự án thú vị, bao gồm đóng chính trong bộ phim truyền hình Kỵ sĩ mặt trăng, X-Men: Cuộc chiến chống Apocalypse, Dune: Hành tinh cát hay Người nhện: Du hành vũ trụ nhện.

Còn Kristen Stewart nổi tiếng toàn cầu qua loạt phim điện ảnh ăn khách The Twilight Saga. Ngoài ra, cô còn là "nàng thơ" được nhà mốt xa xỉ Chanel "o bế" và cưng chiều hết mực.

Kristen liên tục xuất hiện trên các chiến dịch quảng cáo từ năm 2014 đến nay của hãng và từng có vinh dự hóa thân thành huyền thoại Coco Chanel trong một bộ phim được ra mắt trong show diễn Paris in Rome. Năm nay cô phát hành tác phẩm Love lies bleeding, thu về khoảng 8,8 triệu USD tại phòng vé, con số khả quan đối với một bộ phim độc lập.