Pakistan báo cáo thương vong vụ tấn công, Thủ tướng Ấn Độ hoãn công du nước ngoài

Phát ngôn viên quân đội Pakistan Ahmed Sharif Chaudhry báo cáo 13 người đã thiệt mạng ở Ahmedpur East thuộc quận Bahawalpur và 13 người khác thiệt mạng ở khu vực Kashmir do Pakistan quản lý, theo The Guardian.

Binh sĩ Pakistan kiểm tra một tòa sau vụ tấn công tên lửa tại Kashmir do Pakistan kiểm soát ngày 7.5.2025 ẢNH: AP

Pakistan cáo buộc cuộc không kích của Ấn Độ nhắm đến cả mục tiêu dân sự, trong đó có 2 nhà thờ. Tổng tư lệnh quân đội Pakistan Syed Asim Munir tuyên bố nước này sẽ đáp trả Ấn Độ vào "thời điểm, địa điểm và phương tiện do Pakistan lựa chọn".

Một nguồn tin an ninh Pakistan nói với CNN rằng quân đội Ấn Độ đã nã pháo vào một công trình nước ở đập Noseri trên sông Neelum thuộc vùng Kashmir do Pakistan quản lý, làm hư hại các cửa hút nước. Giới chức Pakistan và Ấn Độ chưa bình luận về thông tin này.

Bộ ngoại giao Pakistan ngày 7.5 cho biết họ đã triệu tập một nhà ngoại giao Ấn Độ để lên án nhiều cuộc không kích của Ấn Độ vào lãnh thổ Pakistan. Bộ Ngoại giao Ấn Độ xác nhận phía Pakistan đã gửi "lời phản đối mạnh mẽ" về vụ việc.

Ấn Độ phủ nhận việc nhắm vào dân thường và cho biết các cuộc không kích của họ chỉ nhằm vào "các trại khủng bố". Ngoại trưởng Ấn Độ Vikram Misri ngày 7.5 cho biết nước này có thông tin tình báo cho thấy "sẽ có thêm nhiều cuộc tấn công vào Ấn Độ", đồng thời nói thêm các cuộc không kích là biện pháp răn đe.

"Hành động của chúng tôi được cân nhắc và không leo thang, cân xứng và có trách nhiệm. Chúng tôi tập trung vào việc phá hủy cơ sở hạ tầng của kẻ khủng bố", ông Vikram Misri nói.

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi ngày 7.5 hoãn chuyến đi thăm Croatia, Hà Lan và Na Uy, theo CNN. Không có lý do chính thức nào được đưa ra cho việc hoãn lịch trình này. Hiện ông Modi chưa phát biểu công khai về vụ tấn công.

Giới chức Ấn Độ và Pakistan ngày 7.5 công bố kế hoạch đóng cửa trường học tại một số khu vực do giao tranh leo thang. Chính quyền địa phương Ấn Độ cho biết tất cả các cơ sở giáo dục tại một số thị trấn trong khu vực Kashmir do Ấn Độ kiểm soát sẽ đóng cửa ngày 7.5. Trong khi đó, các trường học tại thủ đô Islamabad của Pakistan cũng đã đóng cửa với lý do "tình hình an ninh hiện tại".

Một số hãng hàng không châu Á cho biết họ sẽ định tuyến lại hoặc hủy các chuyến bay do tình hình căng thẳng giữa Ấn Độ và Pakistan leo thang. Reuters đưa tin EVA Air, Korean Air và Thai Airways nằm trong số những hãng hàng không đã công bố thay đổi lịch trình bay.

Bộ Ngoại giao Trung Quốc khuyến cáo công dân tránh đi du lịch đến các khu vực xung đột ở Kashmir và cho biết họ đang theo dõi chặt chẽ các diễn biến trong khu vực. Ngoại trưởng Pháp Jean-Noel Barrot cũng kêu gọi Ấn Độ và Pakistan kiềm chế sau các cuộc không kích vừa qua.