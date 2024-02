Pakistan cắt hết mạng di động vì ngày bầu cử

Quyết định của chính phủ Pakistan được đưa ra vào sáng nay, trong bối cảnh số cuộc tấn công từ các nhóm tay súng đã tăng cao, và chỉ 1 ngày sau khi cựu Thủ tướng Imran Khan kêu gọi người ủng hộ đợi bên ngoài các phòng bỏ phiếu cho đến khi kết quả được công bố.



"Do các vụ khủng bố gần đây ở đất nước khiến nhiều người thiệt mạng, các biện pháp an ninh là cần thiết để duy trì tình hình luật pháp và trật tự cũng như đối phó với các mối đe dọa có thể xảy ra. Do đó, các dịch vụ di động trên toàn quốc phải tạm thời ngừng hoạt động", Bộ Nội vụ Pakistan viết trên mạng xã hội X.

Người dân Pakistan đi bỏ phiếu REUTERS

Dù vậy, các mối lo ngại vẫn còn. Khoảng 650.000 nhân viên lực lượng an ninh đã được triển khai, bao gồm lực lượng cảnh sát bán quân sự và quân đội chính quy để đảm bảo rằng đây là một cuộc bầu cử hòa bình, theo hãng tin Al Jazeera.

Ngoài ra, Pakistan đã đóng cửa biên giới với Afghanistan và Iran để ngăn các mối đe dọa từ bên ngoài.

Hôm qua, 2 vụ nổ gần văn phòng bầu cử ở tỉnh Balochistan đã giết chết 26 người. Tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (ISIS) đã nhận trách nhiệm về vụ nổ. Một số nhóm khác, bao gồm lực lượng Hồi giáo Taliban Pakistan (TTP) và phiến quân Baloch ly khai, đã thực hiện các cuộc tấn công trong những tháng gần đây.

Kết quả đầu tiên không chính thức của cuộc bầu cử dự kiến được công bố vài giờ sau khi kết thúc bỏ phiếu vào khoảng 17 giờ chiều nay, trong khi dữ liệu chính thức sẽ được đưa ra vào ngày mai.

Cuộc cạnh tranh trong cuộc tổng tuyển cử lần này chủ yếu xoay quanh các ứng viên được ông Khan hậu thuẫn và Liên đoàn Hồi giáo Pakistan (PML-N) của Thủ tướng Nawaz Sharif.