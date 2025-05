Pakistan tuyên bố bắn hạ 12 UAV Ấn Độ

Tuy nhiên, ông Sharif cho hay một UAV đã lọt lưới phòng không, lao xuống mục tiêu quân sự gần TP.Lahore, khiến một dân thường thiệt mạng và 4 binh sĩ Pakistan bị thương. Ông Sharif cảnh báo Ấn Độ "sẽ phải trả giá đắt" vì điều UAV vào không phận Pakistan, gọi đây là "động thái gây hấn trắng trợn". Ấn Độ chưa bình luận về thông tin trên.

Người dân Pakistan tại nơi bị Ấn Độ tấn công gần TP.Lahore Ảnh: AFP

Trong khi đó, có nhiều dấu hiệu cho thấy giới chức Ấn Độ và Pakistan đều tính toán thận trọng và tránh leo thang thêm sau vụ giao tranh ngày 7.5.

Trong các thông báo công khai ngày 7.5, Ấn Độ khẳng định nước này chỉ nhằm mục tiêu vào "cơ sở hạ tầng khủng bố" ở Pakistan để đáp trả vụ thảm sát du khách ở khu vực Kashmir do New Delhi kiểm soát hồi tháng trước. Việc tập trung tấn công những địa điểm liên quan các nhóm khủng bố có thể giúp chính quyền Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi xoa dịu cơn thịnh nộ của dư luận, theo tờ The New York Times. Ông Shashi Tharoor, một thành viên của quốc hội Ấn Độ, nhấn mạnh bản chất vụ thảm sát du khách ở Kashmir khiến chính phủ Ấn Độ không còn lựa chọn nào khác ngoài việc thực hiện một số hành động quân sự, đồng thời nhấn mạnh New Delhi đã cân nhắc phản ứng của mình để giảm thiểu tối đa thiệt hại và nguy cơ leo thang.

Về phần mình, Bộ trưởng Quốc phòng Pakistan Khawaja Asif cảnh báo các cuộc không kích của Ấn Độ đánh dấu một "lời mời mở rộng xung đột", nhưng nhấn mạnh rằng Islamabad cũng đang "cố gắng tránh" một cuộc chiến tranh toàn diện, theo Reuters. Ông Asif cho biết Pakistan sẽ chỉ tấn công các mục tiêu quân sự ở Ấn Độ, không phải dân sự. Phó thủ tướng Pakistan Ishaq Dar ngày 7.5 khẳng định nước này sẽ trả đũa "chừng mực, tương xứng và trách nhiệm", đồng thời lưu ý Islamabad đang hành xử kiên nhẫn và kiềm chế tối đa. Ông Tanvi Madan, thành viên cấp cao của chương trình Chính sách đối ngoại tại Viện Brookings (Mỹ), nhận định những tuyên bố mới nhất từ giới chức Pakistan cho thấy nước này đang cân nhắc thận trọng, dù vẫn chưa thể loại trừ bất kỳ khả năng nào.

Ngoài ra, giới chức Pakistan tập trung khai thác câu chuyện mà họ mô tả là "chiến thắng lớn" của Islamabad trong việc bắn hạ 5 chiếc máy bay Ấn Độ nhằm xoa dịu dư luận trong nước. Ông Tharoor cho rằng: "Nếu đúng là Pakistan đã có thể bắn hạ một vài máy bay, họ có thể dễ dàng tuyên bố rằng danh dự của đất nước đã được bảo vệ". Hiện chưa có xác nhận chính thức nào của Ấn Độ về vụ việc.