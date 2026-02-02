Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Pakistan tuyên bố tiêu diệt 145 phiến quân sau loạt tấn công đẫm máu cuối tuần
Video Thế giới

Pakistan tuyên bố tiêu diệt 145 phiến quân sau loạt tấn công đẫm máu cuối tuần

La Vi
02/02/2026 12:55 GMT+7

Lực lượng an ninh Pakistan đã tiêu diệt 145 phiến quân trong một trận chiến kéo dài 40 giờ, diễn ra sau khi một loạt các vụ tấn công bằng súng và bom phối hợp trên khắp Balochistan khiến gần 50 người thiệt mạng, theo thủ hiến tỉnh Balochistan.

Thủ hiến tỉnh Balochistan, ông Sarfraz Bugti, hôm 1.2 cho biết lực lượng an ninh Pakistan đã tiêu diệt 145 phần tử phiến quân sau một trận chiến kéo dài 40 giờ.

Thông tin được đưa ra sau hàng loạt vụ tấn công phối hợp bằng súng và chất nổ diễn ra khắp tỉnh này vào một ngày trước đó.

Tại một cuộc họp báo, ông Sarfraz Bugti cho biết gần 50 nhân viên thực thi pháp luật và thường dân đã thiệt mạng trong các vụ tấn công của phiến quân vào hôm 31.1.

Ông cho hay các báo cáo tình báo trước đó đã phát hiện thấy một chiến dịch kiểu này đang được lên kế hoạch, và từ ngày 30.1 đã bắt đầu xuất hiện các hoạt động mà ông gọi là "tiền chiến dịch".

Giới chức tỉnh Balochistan đang phải đương đầu với một trong những đợt bùng phát bạo lực chết chóc nhất trong nhiều năm qua.

Lực lượng Pakistan tuyên bố tiêu diệt 145 phiến quân sau loạt cuộc tấn công - Ảnh 1.

Các phương tiện bị hư hại sau các cuộc tấn công của phiến quân ở Quetta, Pakistan hôm 1.2

ẢNH: REUTERS

Tỉnh giàu tài nguyên này nằm giáp ranh Iran và Afghanistan. Các phần tử nổi dậy tại đây đã gia tăng các cuộc tấn công vào lực lượng an ninh, thường dân và cơ sở hạ tầng.

Bộ trưởng Nội vụ cấp cao Pakistan Talal Chaudry cho biết những kẻ tấn công hôm 31.1 đã cải trang thành thường dân và nổ súng bên trong bệnh viện, trường học, ngân hàng và chợ.

Balochistan là tỉnh lớn nhất và nghèo nhất của Pakistan. Tỉnh này đã phải đối mặt với cuộc nổi dậy kéo dài nhiều thập niên qua do phong trào ly khai sắc tộc Baloch lãnh đạo, đòi có quyền tự trị và phần chia tài nguyên thiên nhiên lớn hơn của tỉnh lớn hơn.

Nhóm bị đặt ngoài vòng pháp luật mang tên Tổ chức Tự vệ Baloch (BLA) đã nhận trách nhiệm về các vụ tấn công hôm 31.1. Nhóm này tuyên bố đã phát động một chiến dịch mang tên "Bão Đen" nhắm vào lực lượng an ninh trên toàn tỉnh. Họ tuyên bố đã giết chết 84 thành viên lực lượng an ninh Pakistan và bắt giữ 18 người khác. Không thể xác thực thông tin này.

Quân đội Pakistan chưa ngay lập tức phản hồi yêu cầu bình luận. Trong một thông báo hôm 31.1, Pakistan cáo buộc các vụ tấn công do "các phần tử phiến quân được Ấn Độ bảo trợ" thực hiện.

Phía Ấn Độ, đối thủ lâu năm của Pakistan, vào hôm 1.2 đã bác bỏ tuyên bố này, cáo buộc Islamabad đang đánh lạc hướng chú ý khỏi những vấn đề nội bộ của chính mình.

