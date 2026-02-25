Panasonic chuyển giao sản xuất TV cho công ty Trung Quốc

Theo thỏa thuận mới, Skyworth sẽ đảm nhận toàn bộ trách nhiệm về sản xuất, bán hàng và logistics tại Bắc Mỹ và châu Âu. Panasonic sẽ tiếp tục tham gia vào thiết kế sản phẩm, xử lý hình ảnh và đảm bảo chất lượng, nhưng việc sản xuất thực tế sẽ được chuyển giao hoàn toàn cho Skyworth có trụ sở tại Thâm Quyến.

Panasonic từng là một trong những tượng đài của ngành công nghiệp TV Nhật Bản ẢNH: REUTERS

Trong một cuộc họp báo, đại diện Panasonic cho biết họ sẽ tiếp tục hợp tác phát triển các mẫu TV OLED thế hệ tiếp theo, bao gồm các sản phẩm cao cấp dựa trên tấm nền Tandem WOLED mới nhất của LG Display. Tandem WOLED là công nghệ hứa hẹn mang lại độ sáng cao hơn và tuổi thọ tốt hơn so với các thiết kế OLED truyền thống.

Quyết định không bất ngờ của Panasonic

Vào đầu những năm 2010, Panasonic từng chiếm hơn 40% thị trường TV plasma toàn cầu, vượt qua cả Samsung và LG. Tuy nhiên, với sự phát triển của công nghệ LCD và cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu năm 2008, bộ phận sản xuất plasma của Panasonic không thể phục hồi. Đến năm 2014, công ty đã ngừng hoàn toàn sản xuất TV plasma và thu hẹp quy mô kinh doanh TV bên ngoài Nhật Bản. Năm 2016, Panasonic rút khỏi thị trường Mỹ và 5 năm sau đó, họ quyết định thuê ngoài toàn bộ hoạt động sản xuất TV.

Mặc dù Panasonic đã có kế hoạch trở lại thị trường Mỹ vào năm 2024 với các mẫu OLED và Mini LED, Chủ tịch Yuki Kusumi đã bày tỏ sự không chắc chắn về chiến lược của công ty, thậm chí tuyên bố sẵn sàng bán toàn bộ mảng kinh doanh TV nếu cần thiết.

Sự hợp tác với Skyworth được xem là giải pháp hợp lý, giúp Panasonic duy trì danh tiếng về kỹ thuật trong khi giảm bớt chi phí sản xuất. Đối với Skyworth, thỏa thuận này mở ra cơ hội thâm nhập vào các thị trường phương Tây, nơi họ vẫn chưa được biết đến rộng rãi. Skyworth tự nhận là một trong những nhà cung cấp các mẫu Android TV hàng đầu thế giới và đang mở rộng sang các công nghệ màn hình cao cấp.

Các mẫu TV Panasonic do Skyworth dự kiến sản xuất sẽ được ra mắt tại Mỹ và châu Âu, với mục tiêu đạt thị phần hai chữ số. Panasonic cam kết hỗ trợ khách hàng cho tất cả các sản phẩm đã bán đến tháng 3.2026, bao gồm cả quá trình chuyển đổi sang dòng sản phẩm mới.

TV Nhật Bản lùi bước trước làn sóng Trung Quốc

Quyết định của Panasonic đánh dấu một bước ngoặt trong lịch sử sản xuất TV của Nhật Bản khi nhiều thương hiệu lớn như Sharp, Toshiba, Hitachi và Pioneer đã rời khỏi lĩnh vực này. Đầu năm nay, Sony cũng đã bán cổ phần kiểm soát trong mảng kinh doanh TV Bravia cho TCL (Trung Quốc). Với việc Panasonic rút lui, gần như không còn TV nào được sản xuất bởi các công ty Nhật Bản.

Tại sự kiện ra mắt gần đây, Panasonic đã trình chiếu 2 nguyên mẫu TV OLED, cho thấy thương hiệu này vẫn có thể ảnh hưởng đến chất lượng hình ảnh của các sản phẩm sắp ra mắt. Tuy nhiên, những thiết kế này sẽ được lắp ráp dưới sự giám sát của Skyworth, đánh dấu một cột mốc đáng suy ngẫm cho ngành công nghiệp TV khi nhà sản xuất TV cuối cùng của Nhật Bản giờ đây đã trở thành đối tác thiết kế trong một thị trường mà họ từng định hình.