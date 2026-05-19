Paper Rex vô địch VCT Pacific Stage 1 với các chiến thắng hủy diệt

Chức vô địch VCT Pacific Stage 1 của Paper Rex không chỉ đến từ phong độ thăng hoa, mà còn là minh chứng cho sự trưởng thành rõ rệt của một tập thể từng bị xem là quá phụ thuộc vào cảm xúc. Trong quá khứ, Paper Rex luôn được yêu thích nhờ lối chơi phóng khoáng, tốc độ cao và giàu tính giải trí. Tuy nhiên, chính sự bùng nổ ấy đôi khi khiến họ đánh mất sự ổn định ở những trận đấu lớn. Tại TP.HCM, phiên bản Paper Rex hiện tại cho thấy sự khác biệt: vẫn táo bạo, nhưng kỷ luật hơn, vẫn giàu đột biến, nhưng không còn thiếu kiểm soát.

Trận đấu khó khăn nhất trong hành trình của Paper Rex là ở Bán kết nhánh thua trước T1. Đây là trận đấu mang tính sinh tử, bởi đội thua sẽ phải rời giải. T1 đã chơi cực kỳ xuất sắc trong phần lớn thời gian trận đấu, đặc biệt ở map 2 khi đại diện Hàn Quốc kiểm soát nhịp độ rất tốt và khiến Paper Rex gặp nhiều khó khăn trong khâu triển khai chiến thuật. Tuy nhiên, bản lĩnh của Paper Rex nằm ở khả năng lội ngược dòng đúng thời điểm. Sau khi bị dẫn trước, đại diện Singapore luôn biết cách lấy lại thế trận bằng những pha giao tranh táo bạo và tốc độ luân chuyển cực nhanh. Đến map thứ 3, Paper Rex gần như hoàn toàn lấn lướt T1 cả về giao tranh lẫn quyền kiểm soát bản đồ để khép lại loạt Bo3 cân não cùng chiến thắng 2-1 đầy thuyết phục.

Paper Rex lên ngôi vô địch VCT Pacific Stage 1 với chiến thắng hủy diệt ẢNH: Đoàn Dũng

Sau khi vượt qua T1, Paper Rex gần như bước vào trạng thái không thể ngăn cản. Ở Chung kết nhánh thua, họ đánh bại Global Esports 3-0 bằng khả năng kiểm soát giao tranh vượt trội và tốc độ triển khai chiến thuật quá nhanh. Đến Chung kết tổng, FULL SENSE cũng không thể tạo nên bất ngờ khi tiếp tục thất thủ 0-3. Hai trận thắng hủy diệt liên tiếp cho thấy Paper Rex không còn là đội tuyển chỉ biết thắng bằng khoảnh khắc cá nhân, mà đã biết cách bóp nghẹt đối thủ bằng cả chiến thuật.

Không chỉ có chất lượng chuyên môn cao, giải đấu được tổ chức tại Việt Nam còn gây ấn tượng mạnh nhờ bầu không khí cuồng nhiệt. Hơn 2.000 khán giả tại nhà thi đấu ở TP.HCM đã tạo nên một sân khấu bùng nổ với tiếng cổ vũ kéo dài suốt các trận đấu. Sự cuồng nhiệt của người hâm mộ khiến nhiều tuyển thủ và khán giả quốc tế bất ngờ, đồng thời cho thấy Việt Nam hoàn toàn đủ khả năng tổ chức những sự kiện thể thao điện tử lớn của khu vực.

Chức vô địch lần này không chỉ giúp Paper Rex khẳng định vị thế số một khu vực Pacific, mà còn cho thấy các đội tuyển Đông Nam Á giờ đây đã đủ sức cạnh tranh sòng phẳng với mọi đối thủ hàng đầu thế giới.