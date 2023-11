Patrick Dempsey: Từ nam thần 'Enchanted' đến Người đàn ông quyến rũ nhất 2023

Patrick Dempsey bắt đầu sự nghiệp diễn xuất vào giữa thập niên 1980 và sớm nhận được sự chú ý nhờ vai diễn đột phá trong bộ phim Can't Buy Me Love (1987) khi mới 21 tuổi rồi tiếp tục ghi dấu ấn qua các tác phẩm: Loverboy, Sweet Home Alabama, Mobsters, The Escape…