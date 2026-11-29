Trạm biến áp 110 kV Bàu Cạn và đường dây đấu nối vừa được đóng điện thành công vào khuya 28.11 và chính thức đưa vào vận hành, góp phần giúp Công ty TNHH MTV điện lực Đồng Nai (PC Đồng Nai) hoàn thành kế hoạch năm 2026 về đầu tư, đưa vào vận hành các công trình lưới điện 110 kV trên địa bàn.

Theo PC Đồng Nai: tổng mức đầu tư của 10 công trình lưới điện 110 kV hoàn thành đóng điện trong năm 2026 là 593 tỉ đồng. Việc hoàn thành đồng bộ các công trình này thể hiện nỗ lực chủ động đầu tư, phát triển và nâng cấp hạ tầng điện của PC Đồng Nai, nhằm đáp ứng yêu cầu tăng trưởng phụ tải, phục vụ các khu công nghiệp, đô thị và nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của thành phố Đồng Nai.

Điểm đáng chú ý của dự án là vị trí và vai trò trong quá trình chuẩn bị hạ tầng phục vụ Khu công nghiệp Bàu Cạn - Tân Hiệp (giai đoạn 1 quy mô 1.000 ha), ở khu vực phụ cận Cảng hàng không quốc tế Long Thành.

Trạm biến áp 110kV Bàu Cạn nhìn từ trên cao ẢNH: NAM HƯƠNG

Riêng công trình Trạm biến áp 110 kV Bàu Cạn và đường dây đấu nối do Tổng công ty Điện lực miền Nam làm chủ đầu tư, triển khai tại khu vực xã Phước Thái có tổng mức đầu tư 130 tỉ đồng. Trạm có quy mô 110/22 kV, công suất thiết kế 2 x 40 MVA; giai đoạn đầu lắp đặt 1 máy biến áp 40 MVA, đồng thời chuẩn bị sẵn điều kiện để lắp máy biến áp thứ hai khi phụ tải tăng cao.

Phần đường dây đấu nối 110 kV được xây dựng 2 mạch, dài hơn 4,1 km, đấu nối chuyển tiếp vào đường dây 110 kV Long Thành - Vedan hiện hữu.

Việc đưa TBA 110 kV Bàu Cạn vào vận hành góp phần bổ sung nguồn cấp điện từ lưới điện 110 kV, tăng cường khả năng cung cấp điện cho khu vực, nâng cao độ tin cậy vận hành hệ thống điện và đáp ứng nhu cầu sử dụng điện ngày càng tăng của khách hàng, phục vụ sản xuất, kinh doanh.

Nhân viên kỹ thuật kiểm tra hệ thống thiết bị tại Trạm biến áp 110 kV Bàu Cạn ẢNH: PC ĐỒNG NAI

Đây cũng là một trong những giải pháp quan trọng nhằm bảo đảm cung cấp điện an toàn, ổn định, liên tục và tin cậy, tạo nền tảng hạ tầng năng lượng cho sự phát triển của thành phố Đồng Nai trong thời gian tới.

Giai đoạn 2027 - 2030, Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC) và PC Đồng Nai dự kiến triển khai 275 công trình điện với tổng vốn đầu tư khoảng 7.878 tỉ đồng, gồm 35 công trình lưới điện, trạm biến áp 110 kV và 240 công trình lưới điện 22 kV. Kế hoạch đầu tư gắn với nhu cầu phụ tải thực tế và định hướng phát triển các khu công nghiệp, khu đô thị, đặc biệt là khu vực xung quanh Cảng hàng không quốc tế Long Thành.



