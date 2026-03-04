PC phân khúc phổ thông có thể biến mất vào năm 2028

Theo Tom'sHardware, thị trường máy tính cá nhân (PC) toàn cầu đang đối mặt với áp lực lớn khi chi phí linh kiện tăng nhanh, đặc biệt là bộ nhớ. Theo dự báo do hãng nghiên cứu Gartner công bố ngày 26.2, tổng giá DRAM và SSD có thể tăng 130% vào cuối năm 2026 so với hiện nay. Diễn biến này dự kiến đẩy giá bán PC tăng trung bình 17% so với mức của năm 2025.

Hệ quả trực tiếp là phân khúc PC dưới 500 USD có thể biến mất hoàn toàn vào năm 2028. Gartner nhận định tỷ lệ chi phí bộ nhớ trong tổng chi phí linh kiện của một máy tính sẽ tăng từ 16% lên 23% ngay trong năm nay. Mức tăng này đủ lớn để xóa bỏ khả năng các nhà sản xuất hấp thụ chi phí ở các sản phẩm có biên lợi nhuận thấp.

Giá bộ nhớ DRAM và SSD tăng mạnh đẩy chi phí sản xuất PC lên cao, làm thu hẹp biên lợi nhuận và gây áp lực trực tiếp lên phân khúc máy tính giá rẻ toàn cầu ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH VISUALCHINA

Ông Ranjit Atwal, Giám đốc phân tích cấp cao của Gartner, cho biết sự gia tăng đột ngột này khiến các nhà cung cấp không thể tiếp tục duy trì dòng laptop giá rẻ. Theo ông, phân khúc PC dưới 500 USD sẽ không còn tồn tại trên thị trường trong vòng hai năm tới do không đảm bảo hiệu quả tài chính.

Áp lực giá linh kiện được dự báo sẽ tác động trực tiếp đến sản lượng. Gartner ước tính lượng PC xuất xưởng toàn cầu trong năm nay sẽ giảm 10,4% so với năm 2025, đánh dấu mức sụt giảm theo năm mạnh nhất trong hơn một thập kỷ. Cả người tiêu dùng lẫn doanh nghiệp có xu hướng kéo dài thời gian sử dụng thiết bị hiện có thay vì nâng cấp.

Chu kỳ nâng cấp dài hơn được dự báo sẽ trở thành xu hướng rõ rệt vào cuối năm 2026. Tuổi thọ PC trong khối doanh nghiệp có thể tăng thêm 15%, trong khi nhóm người dùng cá nhân tăng khoảng 20%. Tuy nhiên, việc duy trì phần cứng cũ lâu hơn có thể làm gia tăng nguy cơ về lỗ hổng bảo mật khi các thiết bị không còn được hỗ trợ cập nhật đầy đủ.

Ở phân khúc cao cấp, nhu cầu được dự báo sẽ tập trung nhiều hơn do các nhà sản xuất vẫn còn đủ biên lợi nhuận để bù đắp chi phí linh kiện tăng. Các nhà cung cấp có thể chấp nhận sự suy giảm sản lượng thay vì hạ giá bán nhằm duy trì khách hàng phổ thông, vì chiến lược giảm giá có thể làm xói mòn lợi nhuận trong bối cảnh chi phí đầu vào leo thang.

Triển vọng của PC tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI) cũng chịu tác động. Trước đó, cũng từng có dự báo PC AI sẽ đạt mức thâm nhập 50% thị trường trước cuối thập kỷ này. Tuy nhiên, việc giá bộ nhớ tăng, trong khi các thiết bị này yêu cầu dung lượng RAM cao hơn để xử lý tác vụ AI cục bộ, có thể khiến mốc 50% bị lùi sang năm 2028.

Báo cáo cũng đề cập đến thị trường điện thoại thông minh, nơi sản lượng xuất xưởng được dự báo giảm 8,4% trong năm nay. Nhóm người dùng smartphone cơ bản được cho là sẽ rời bỏ thị trường nhanh gấp năm lần so với nhóm cao cấp vào năm 2026, khi chi phí tăng thúc đẩy người tiêu dùng chuyển sang thiết bị tân trang hoặc đã qua sử dụng.

Những dự báo trên cho thấy thị trường thiết bị cá nhân đang bước vào giai đoạn điều chỉnh mạnh, trong đó chi phí linh kiện đóng vai trò quyết định đến cấu trúc phân khúc và hành vi mua sắm trong vài năm tới.