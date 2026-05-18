PC1 khẳng định hoạt động bình thường sau khi chủ tịch và loạt lãnh đạo bị khởi tố

Hôm nay 18.5, Công ty CP Tập đoàn PC1 (PC1) đã thông tin tới báo chí về vụ việc khởi tố một số cá nhân là lãnh đạo của doanh nghiệp này.

PC1 khẳng định, doanh nghiệp luôn tôn trọng, hợp tác đầy đủ với các cơ quan chức năng trong quá trình làm việc; đồng thời chủ động triển khai các biện pháp cần thiết nhằm bảo đảm hoạt động quản trị, điều hành và sản xuất kinh doanh của tập đoàn được duy trì ổn định, liên tục, đúng quy định pháp luật.

Ông Trịnh Văn Tuấn, Chủ tịch Hội đồng quản trị PC1, bị khởi tố do có hành vi vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng và tham ô tài sản ẢNH: PC1

Các cơ quan luật pháp đã tạo điều kiện cho PC1 được ủy quyền toàn bộ từ các cá nhân vi phạm cho các nhân sự chủ chốt của tập đoàn tiếp tục quản trị và vận hành doanh nghiệp để hoạt động kinh doanh không bị ảnh hưởng.

Hoạt động sản xuất kinh doanh của tập đoàn vẫn đang được triển khai bình thường tại các lĩnh vực năng lượng, công nghiệp, vận hành nhà máy và các dự án trong nước và quốc tế.

"Các công trình, nhà máy, hệ thống vận hành của PC1 duy trì hoạt động an toàn, ổn định. Các nghĩa vụ với khách hàng, đối tác, ngân hàng, nhà đầu tư và người lao động vẫn đang được thực hiện theo đúng cam kết", PC1 khẳng định.

Ban lãnh đạo và đội ngũ quản lý của tập đoàn đã và đang chủ động triển khai các giải pháp bảo đảm tính liên tục trong điều hành, quản trị rủi ro và ổn định tâm lý người lao động, trên tinh thần trách nhiệm, chuyên nghiệp và minh bạch.

Trước đó, ngày 16.5, PC1 đã công bố thông tin bất thường liên quan đến việc nhận được công văn của Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an về xử lý hành vi vi phạm pháp luật của một số cá nhân tại công ty.

Theo doanh nghiệp này, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra các quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam, điều tra làm rõ hành vi phạm tội đối với 7 cá nhân là người nội bộ của công ty, trong đó có ông Trịnh Văn Tuấn, Chủ tịch Hội đồng quản trị PC1.

6 người còn lại gồm tổng giám đốc, 4 phó tổng giám đốc và kế toán trưởng của doanh nghiệp.

Các hành vi vi phạm được đề cập là vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng và tham ô tài sản.

PC1 là tập đoàn kinh tế đa ngành với 60 năm xây dựng và phát triển, hoạt động trong các lĩnh vực kinh doanh: đầu tư năng lượng và bất động sản nhà ở - khu công nghiệp; tổng thầu EPC, xây lắp điện và sản xuất công nghiệp.

Tính đến hết năm 2025, PC1 có 28 công ty con cấp 1 và 3 công ty con cấp 2 với tổng số 1.708 nhân viên.

Thời gian qua, doanh nghiệp này đã trúng nhiều gói thầu trong dự án đường dây 500 kV mạch 3 với tổng giá trị hơn 2.000 tỉ đồng, đồng thời là tổng thầu EPC của nhiều dự án điện đình đám khác.