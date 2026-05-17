Tập đoàn PC1 góp mặt thế nào tại loạt dự án điện đình đám?

Công bố thông tin bất thường mới đây, PC1 cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra các quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam, điều tra làm rõ hành vi phạm tội đối với 7 cá nhân là người nội bộ của công ty, trong đó có ông Trịnh Văn Tuấn, Chủ tịch Hội đồng quản trị PC1.

6 người còn lại gồm tổng giám đốc, 4 phó tổng giám đốc và kế toán trưởng của doanh nghiệp này.

Các hành vi vi phạm được đề cập là vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng và tham ô tài sản.

Có gần 60 năm hoạt động trong lĩnh vực xây lắp điện, suốt thời gian qua, PC1 đã tham gia nhiều dự án truyền tải điện quốc gia, điển hình như đường dây 500 kV mạch 3; đồng thời đóng vai trò tổng thầu EPC trong hàng loạt dự án điện khác.

PC1 đã trúng nhiều gói thầu trong dự án đường dây 500 KV mạch 3 với tổng giá trị hơn 2.000 tỉ đồng ẢNH: EVNNPT

Dự án đường dây 500 kV mạch 3 do Tổng công ty Truyền tải điện quốc gia (EVNNPT) làm chủ đầu tư, có tổng chiều dài 519 km với tổng mức đầu tư hơn 22.300 tỉ đồng. Bắt đầu thi công từ ngày 25.1.2024, dự án chính thức được khánh thành ngày 29.8.2024.

Theo báo cáo về PC1 của Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (VCBS), trong dự án đường dây 500 kV mạch 3 mở rộng, PC1 đã trúng nhiều gói thầu với tổng giá trị trúng thầu khoảng 2.083 tỉ đồng (khoảng 9,5% tổng giá trị dự án), bao gồm khối lượng công việc xây lắp, cung cấp cột thép, máy móc, thiết bị.

Hồi năm 2024, kết quả kinh doanh quý 1 của PC1 tăng trưởng tích cực nhờ vào sự phục hồi của mảng xây lắp và đóng góp doanh thu mới từ mảng khai khoáng. Doanh thu và lợi nhuận sau thuế của PC1 lần lượt đạt 2.165 tỉ đồng (tăng 44%) và 129 tỉ đồng (tăng 63%) so với cùng kỳ năm 2023.

Lượng công việc chuyển tiếp từ năm 2023 và thêm các gói thầu từ dự án đường dây 500 kV mạch 3 đã thúc đẩy doanh thu xây lắp, sản xuất công nghiệp và hàng hóa vật tư của PC1.

Tổng thầu EPC của loạt dự án nhà máy điện

Trước đó, trong giai đoạn 2018 - 2020, PC1 là tổng thầu EPC các hạng mục bao gồm: dịch vụ pháp lý, thiết kế kỹ thuật, mua sắm, xây dựng, phát triển, sản xuất, lắp đặt, thử nghiệm, vận hành, COD (vận hành thương mại) cho loạt dự án nhà máy điện như: điện mặt trời Dầu Tiếng (500 MW); điện mặt trời BIM2, BIM3; điện mặt trời Đa Mi; dự án trạm biến áp 110 kV (63 MVA); điện gió Đầm Nại 2; điện gió Đại Phong (50 MW)…

PC1 là tổng thầu EPC của nhiều dự án nhà máy điện mặt trời (ảnh minh họa) ẢNH: ĐAN THANH

Giai đoạn 2020 - 2021, PC1 là tổng thầu EPC cho nhiều dự án nhà máy điện như: điện gió Hàn Quốc - Trà Vinh (V1.1); điện gió Hưng Hải (100 MW); điện gió Tân Phú Đông (nearshore); điện gió Hanbaram 1, 2; điện gió IAPet Dak Doa (199 MW); điện gió Phong Huy (48 MW)...

Trong các dự án nêu trên, dự án Nhà máy điện mặt trời Dầu Tiếng tại Tây Ninh gây ấn tượng hơn cả khi là dự án năng lượng sạch lớn nhất Đông Nam Á, do Tập đoàn B.Grimm Power (Thái Lan) và Tập đoàn Xuân Cầu (Việt Nam) là đồng chủ đầu tư.

Tổng vốn đầu tư hơn 12.700 tỉ đồng, khởi công tháng 6.2018 và hoàn thành vào tháng 3.2019, dự án gồm cụm 3 nhà máy điện mặt trời, gồm: Dầu Tiếng 1, Dầu Tiếng 2 và Dầu Tiếng 3 với công suất lắp máy lần lượt là 150 MW, 200 MW và 150 MW.

Trong dự án này, PC1 cũng thực hiện các hạng mục bao gồm: dịch vụ pháp lý, thiết kế kỹ thuật, mua sắm, xây dựng, phát triển, sản xuất, lắp đặt, thử nghiệm, vận hành, COD cho nhà máy điện.