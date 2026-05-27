Penélope Cruz tiết lộ lý do ngỡ mình sắp chết

Penélope Cruz: Tôi cứ nghĩ mình sắp chết!

Nữ diễn viên 52 tuổi Penélope Cruz đã có những chia sẻ với Variety ngày 26.5 về trải nghiệm cận kề cái chết đầy kinh hoàng tại buổi họp báo trong khuôn khổ Liên hoan phim Cannes 2026. Sự cố sức khỏe nghiêm trọng này xảy ra ngay trong quá trình sản xuất dự án điện ảnh mới nhất của cô mang tên The Black Ball (tựa gốc: La bola negra).

Penélope Cruz bàng hoàng nhớ lại khoảnh khắc thót tim khi nhận được cuộc gọi từ bác sĩ riêng ngay tại hậu trường: "Chúng tôi chuẩn bị ra phim trường, tôi đang đội tóc giả thì họ nói: 'Ồ, hình như cô bị phình động mạch não rồi'. Lúc đó, tôi cứ ngỡ mình sắp chết. Đây thực sự là một điều hoàn toàn siêu thực và không thể tin được từng xảy ra trong cuộc đời tôi".

Dù vô cùng hoảng loạn, minh tinh người Tây Ban Nha đã may mắn được các bác sĩ kiểm tra kỹ lưỡng và xác nhận hoàn toàn đủ điều kiện sức khỏe để tiếp tục làm việc ngay vào ngày hôm sau. Tin tức từ đội ngũ y tế đã mang lại sự nhẹ nhõm cho bà mẹ hai con. Cruz mô tả khoảnh khắc đó giống như một "bước ngoặt" và một phép màu lớn giúp cô có thêm động lực hoàn thành các cảnh quay ca hát, nhảy múa phức tạp của nhân vật.

Bộ đôi đạo diễn Javier Ambrossi và Javier Calvo cùng nữ diễn viên Penelope Cruz trong buổi chụp ảnh quảng bá cho bộ phim La bola negra tranh giải tại Liên hoan phim Cannes lần thứ 79 ở Cannes ẢNH: REUTERS

Penélope Cruz đã bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến ê kíp sản xuất phim The Black Ball (Quả bóng đen) vì sự chăm sóc, an ủi và hỗ trợ hết lòng dành cho cô trong suốt giai đoạn khủng hoảng. Nữ diễn viên chia sẻ rằng chính trải nghiệm cận kề cái chết này đã giúp cô thấu hiểu sâu sắc hơn về tâm lý nhân vật ca sĩ quán bar mà mình đảm nhiệm cũng như chủ đề vượt qua nghịch cảnh của tác phẩm: "Các bạn cùng nhau trải qua những điều này, nhưng bất chấp tất cả, bất chấp khó khăn, các bạn vẫn có thể tiến về phía trước trong cuộc sống".

Đối mặt với trầm cảm sau sinh

Bên cạnh đó, Penélope Cruz còn là một diễn viên dũng cảm khi luôn thẳng thắn đối diện với các vấn đề sức khỏe của bản thân. Cô từng tích cực lên tiếng nhằm xóa bỏ định kiến xã hội xung quanh hội chứng trầm cảm sau sinh và thời kỳ mãn kinh của phụ nữ.

Ít ai biết rằng trong quá khứ, minh tinh từng phải chiến đấu với chứng trầm cảm sau sinh sau khi hạ sinh hai con, Leo (15 tuổi) và Luna (12 tuổi). Nam diễn viên Javier Bardem – người bạn đời, từng xúc động chia sẻ với The New York Times về giai đoạn khó khăn đó: "Quá trình mang thai không quá tệ, nhưng chứng trầm cảm sau đó thì rất đáng sợ. Nhiều năm trước, cô ấy từng phải tự dằn vặt với câu hỏi liệu có ổn không khi chia sẻ điều này với chồng, liệu có bình thường không khi bản thân cảm thấy tồi tệ trong lúc đáng lẽ phải hạnh phúc? Cô ấy là một người phụ nữ tuyệt vời, dũng cảm và mạnh mẽ khi có thể vượt qua và chia sẻ về nó".

The Black Ball trở thành một trong những phim nhận tràng pháo tay dài nhất lịch sử Cannes ẢNH: CẮT TỪ PHIM The Black Ball

The Black Ball là một bộ phim tâm lý tình cảm sử thi về đề tài đồng tính, lấy cảm hứng từ một đoạn văn dang dở của đại văn hào Federico García Lorca. Tác phẩm quy tụ dàn sao đình đám như Glenn Close, Guitarricadelafuente, Miguel Bernardeau, Lola Dueñas, Carlos González và là ứng cử viên nặng ký tranh giải Cành cọ vàng tại Cannes 2026.

Sau buổi công chiếu tại Grand Théâtre Lumière, bộ phim đã nhận được tràng vỗ tay tán thưởng vang dội kéo dài tới 16 phút từ khán giả và giới chuyên môn. Penélope Cruz xúc động khẳng định đây là một trong những khoảnh khắc mạnh mẽ, ấn tượng nhất mà cô từng được trải nghiệm trong cuộc đời hoạt động nghệ thuật của mình.

Bộ phim The Black Ball dự kiến sẽ chính thức ra rạp tại Tây Ban Nha vào ngày 2.10 thông qua nhà phát hành Elastica Films.