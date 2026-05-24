LHP Cannes 2026: 'Fjord' đoạt Cành cọ vàng, nhiều hạng mục có tới 2 người chiến thắng

Chủ nhân Cành cọ vàng lộ diện

Lễ bế mạc Liên hoan phim Cannes lần thứ 79 diễn ra tại Cannes (Pháp) vào tối 23.5 (theo giờ địa phương), tức rạng sáng 24.5 (theo giờ Việt Nam) với việc tìm ra chủ nhân của hàng loạt giải thưởng quan trọng. Bộ phim Fjord của đạo diễn Cristian Mungiu được xướng tên ở giải Cành cọ vàng. Chiến thắng này đánh dấu lần thứ hai nhà làm phim người Romania có tác phẩm thắng giải quan trọng nhất của Cannes, 19 năm sau phim 4 Months, 3 Weeks and 2 Days. Mungiu nhờ đó cũng trở thành đạo diễn thứ 10 giành được giải thưởng danh giá này 2 lần.

Cristian Mungiu giữ thái độ khiêm nhường đặc trưng khi nhận giải thưởng danh giá. Ông bộc bạch: "Mọi giải thưởng đều phụ thuộc vào bối cảnh. Việc quý vị trao giải này cho tôi thật tuyệt vời và chúng tôi cảm thấy rất hạnh phúc. Nhưng chúng ta cần chờ 10 hay 20 năm nữa để xem lại những bộ phim này và có lẽ khi đó chúng ta mới hiểu được bộ phim nào thực sự xuất sắc và đủ sức vượt qua thử thách của thời gian".

Fjord tập trung vào việc phân tích xã hội và những định kiến mà người nhập cư phải đối mặt. Tác phẩm có sự tham gia diễn xuất của Sebastian Stan và Renate Reinsve trong vai một cặp vợ chồng đông con. Họ chuyển từ Romania đến thị trấn nhỏ ở Na Uy. Khi một hàng xóm phát hiện những vết bầm tím trên người con gái của cặp vợ chồng này, gia đình họ nhanh chóng vướng vào một cuộc điều tra bởi cơ quan bảo vệ trẻ em từ đó khiến cuộc sống của họ bị đảo lộn.

Tác phẩm nhận nhiều đánh giá tích cực song cũng vấp phải ý kiến chê bai. Cây viết Guy Lodge của Variety cho rằng Fjord nắm bắt rất sắc bén những khả năng ngày càng mở rộng của thế giới về sự dịch chuyển, hiểu lầm và xung đột. Còn Lee Marshall của ScreenDaily nhận định đây là tác phẩm chính kịch kích thích tư duy về các xung đột nhưng cuối cùng lại có vẻ nhạt nhẽo và thiếu sức mạnh. Peter Bradshaw (The Guardian) chấm phim 2/5 sao, gọi đây là bộ phim "thiếu cao trào và yếu kém".

Tại buổi họp báo trao giải, Cristian Mungiu bộc bạch về những điều mình nhắn gửi qua tác phẩm: "Chúng ta cần tôn trọng người khác. Mỗi người cần tự tìm ra câu trả lời cho những vấn đề mà nhân loại đang đối mặt… Chúng ta cần để lại cho những đứa trẻ một xã hội bớt bạo lực hơn xã hội mà chúng ta đang sống".

Đạo diễn Andrey Zvyagintsev nhận giải Grand Prix. Trước đó, tác phẩm Minotaur của ông được nhiều người dự đoán sẽ thắng hạng mục quan trọng nhất ẢNH: REUTERS

Theo Variety, chiến thắng của Fjord không hoàn toàn nằm trong dự đoán. Trước bế mạc, nhiều nhà phê bình, phân tích điện ảnh dự đoán bộ phim Minotaur của đạo diễn người Nga Andrey Zvyagintsev sẽ giành Cành cọ vàng năm nay. Cuối cùng, nhà làm phim tài danh này cùng tác phẩm mới nhất của ông được vinh danh ở hạng mục Grand Prix - giải thưởng quan trọng bậc nhất Liên hoan phim Cannes, chỉ sau Cành cọ vàng. Còn giải Jury Prize (do ban giám khảo trao tặng) thuộc về The Dreamed Adventure của nữ đạo diễn người Đức Valeska Grisebach.

Các hạng mục có 2 người chiến thắng

Ban giám khảo hạng mục chính của Liên hoan phim Cannes 2026 với đạo diễn Hàn Quốc Park Chan Wook (bìa trái) làm chủ tịch ẢNH: REUTERS

Một bất ngờ khác tại Liên hoan phim Cannes lần thứ 79 là việc chứng kiến 3 hạng mục có người chiến thắng kép: Đạo diễn xuất sắc nhất, Nam và nữ diễn viên chính xuất sắc nhất.

Hạng mục Đạo diễn xuất sắc nhất vinh danh nhà làm phim người Hà Lan Paweł Pawlikowski với tác phẩm Fatherland. Ngoài ra, bộ đôi đạo diễn Javier Ambrossi - Javier Calvo (Tây Ban Nha) cũng được xướng tên chiến thắng ở giải thưởng này nhờ tác phẩm The Black Ball. Nếu Fatherland kể về hành trình của hai cha con nhà văn Thomas Mann đi qua nước Đức đổ nát trong thời kỳ Chiến tranh lạnh thì The Black Ball là lời ca ngợi dành cho cuộc sống và những mối tình đồng tính đã bị chủ nghĩa phát xít hủy hoại.

Kết quả này đã tạo nên khoảnh khắc hài hước ở lễ trao giải khi ba đạo diễn lúng túng bước lên sân khấu. Paweł Pawlikowski đùa: "Đây đúng là một màn dàn dựng thảm họa". Ông phát biểu về nhu cầu hiểu điện ảnh chính trị một cách tinh tế: "Chúng ta sống và thở trong chính trị và điện ảnh nên phản ánh điều đó, nhưng không phải theo những điều kiện do các chính trị gia hay nhà hoạt động áp đặt. Cần có lòng can đảm để chống lại những kẻ độc tài và bắt nạt, nhưng cũng cần có lòng can đảm để chống lại tiếng ồn, thuật toán và áp lực từ số đông".

Còn bộ đôi Javier Ambrossi - Javier Calvo nghẹn ngào: "Cách duy nhất để chúng ta tôn vinh nỗi đau, sự im lặng và cái chết của những người LGBTQ+ đi trước mình là bảo đảm rằng thế hệ tiếp theo sẽ có được sự tự do bằng hoặc nhiều hơn chúng ta đang có".

Ở hạng mục Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất, bộ đôi Virginie Efira và Tao Okamoto của phim All of a Sudden (đạo diễn Ryusuke Hamaguchi) cùng giành chiến thắng. Điều tương tự cũng xảy ra với giải Nam diễn viên chính xuất sắc khi cả Emmanuel Macchia và Valentin Campagne của phim Coward (đạo diễn Lukas Dhont) đều được gọi tên. Còn giải Kịch bản xuất sắc nhất thuộc về Emmanuel Marre với phim A Man of His Time.

Hạng mục Cành cọ vàng phim ngắn vinh danh tác phẩm For the Opponents của đạo diễn Federico Luis (Argentina). Đáng chú ý, trong số 10 phim tranh tài ở hạng mục này có Giấc mơ là ốc sên của nhà làm phim Nguyễn Thiên Ân (Việt Nam).