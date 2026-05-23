Những ứng viên sáng giá của Cành cọ vàng

8 năm sau khi thắng Đạo diễn xuất sắc nhất ở Cannes, nhà làm phim Paweł Pawlikowski trở lại liên hoan phim (LHP) năm nay và lập tức gây chú ý với Fatherland kể về hành trình tiểu thuyết gia Thomas Mann cùng con gái đi qua nước Đức đổ nát trong thời kỳ Chiến tranh lạnh. Tác phẩm nhận nhiều lời tán dương từ giới phê bình ở khía cạnh đạo diễn, quay phim và diễn xuất. Cây viết Stephanie Bunbury của Deadline gọi bộ phim là "một kiệt tác về kỷ luật nghệ thuật". Fatherland được dự đoán là một trong những cái tên sáng giá cho Cành cọ vàng năm nay.

Được đánh giá cao không kém là All of a Sudden của Ryusuke Hamaguchi, nhà làm phim người Nhật từng gây tiếng vang ở Cannes 2021 với Drive My Car. Phim nhận tràng pháo tay vang dội với câu chuyện về cuộc gặp gỡ giữa giám đốc viện dưỡng lão ở Pháp và một nhà biên kịch người Nhật mắc bệnh nan y. Nhà phê bình Stephanie Zacharek của Time ca ngợi bộ phim "được chiếu sáng đẹp đến mức gần như là một kỳ quan". Còn cây bút Jessica Kiang của Variety cho rằng All of a Sudden không chỉ đủ hay để nhắc nhở khán giả về những gì điện ảnh có thể mang lại, mà còn đủ tuyệt vời để đánh thức họ trước những giá trị mà cuộc sống ban tặng.

Đạo diễn Andrey Zvyagintsev (đeo kính) và dàn diễn viên Minotaur trong buổi ra mắt tác phẩm tại LHP Cannes hôm 19.5 ẢNH: REUTERS

Cái tên đắt giá khác cho Cành cọ vàng của LHP Cannes năm nay là Minotaur của đạo diễn lừng danh người Nga Andrey Zvyagintsev. Minotaur lấy xung đột Ukraine - Nga làm bối cảnh cho một câu chuyện đen tối về ngoại tình dẫn đến kết cục tàn bạo. Giữa những lời tán dương, cây viết Ryan Lattanzio của IndieWire đánh giá tác phẩm có cơ hội tốt để thắng giải thưởng quan trọng nhất, ngay cả khi phim hướng đến lý trí hơn là cảm xúc như hai đối thủ nổi bật còn lại là Fatherland hay All of a Sudden.

LHP Cannes lần thứ 79 diễn ra tại thành phố cùng tên của Pháp từ ngày 12 - 23.5.2026. Năm nay, đạo diễn Hàn Quốc Park Chan Wook đảm nhận vai trò Chủ tịch ban giám khảo. Mùa liên hoan 2026 được nhận xét là "trầm" hơn khi thiếu vắng những ngôi sao giải trí toàn cầu bên cạnh loạt "bom tấn" Hollywood như những năm trước. Thay vào đó, Cannes 2026 chứng kiến sự trở lại của những tên tuổi tài danh trong làng điện ảnh thế giới: Paweł Pawlikowski (Ba Lan), Ryusuke Hamaguchi, Hirokazu Kore-eda, Koji Fukada (Nhật Bản), Cristian Mungiu (Romania), James Gray (Mỹ), Na Hong Jin (Hàn Quốc), Asghar Farhadi (Iran)…

Mùa liên hoan mới nhất cũng mở ra những cuộc tranh luận về trí tuệ nhân tạo, nhất là khi minh tinh Demi Moore (thành viên ban giám khảo) kêu gọi các nhà làm phim hợp tác với AI, cho rằng chống lại chúng là "một trận chiến mà chúng ta sẽ thua". Cùng với đó, tình hình chính trị bất ổn trên thế giới cũng được nhiều nhà làm phim phản ánh trên màn ảnh. Một số bộ phim tranh giải như Coward, Minotaur, A Man of His Time lấy bối cảnh các cuộc xung đột, trong khi Fatherland kể câu chuyện diễn ra ở Đức năm 1949, một quốc gia bị chia cắt vật lộn để phục hồi sau Thế chiến 2.