Phim của đạo diễn Iran Jafar Panahi đoạt giải Cành cọ vàng

Jafar Panahi nói với Reuters rằng ông sẽ trở về nước sau khi nhận Cành cọ vàng. "Dù thắng hay thua, tôi vẫn sẽ trở về. Đừng sợ thử thách", vị đạo diễn cho biết. Panahi nói thêm rằng ông sẽ không bao giờ quên ngày đầu tiên tham gia LHP và được xem phim cùng khán giả sau ngần ấy năm.

Đạo diễn Iran Jafar Panah nhận Cành cọ vàng ẢNH: REUTERS

It Was Just An Accident kể về một chủ gara ô tô đã liều lĩnh bắt cóc một người đàn ông cụt một chân trông giống như người đã tra tấn anh ta trong tù. Đây là bộ phim thứ hai của Iran giành Cành cọ vàng, sau Taste of Cherry năm 1997 của đạo diễn Abbas Kiarostami.

Phim Thư Kỳ đóng chính giành Giải đặc biệt (Prix Spécial)

Tác phẩm Resurrection do Bi Gan (Trung Quốc) đạo diễn được ban giám khảo đánh giá cao nhờ chiều sâu và sự tinh tế trong cách xây dựng ngôn ngữ điện ảnh. Qua vai chính, Thư Kỳ mang đến nét huyền ảo và bí ẩn cho nhân vật, lôi cuốn khán giả.

Nữ đạo diễn Đức Mascha Schilinski nhận Giải thưởng của Ban giám khảo ẢNH: AP

Giải nhì (Grand Prix) thuộc về phim Sentimental Value của đạo diễn Na Uy Joachim Trier; giải Đạo diễn xuất sắc: Kleber Mendonça Filho (phim The Secret Agent); Nam diễn viên xuất sắc: Wagner Moura (The Secret Agent); Nữ diễn viên xuất sắc: Nadia Melliti (Little Sister).

Đạo diễn Đức Mascha Schilinski nhận Giải thưởng của Ban giám khảo cho tác phẩm Sound of Falling cùng Oliver Laxe với phim Sirat. Giải Camera d'Or cho phim đầu tay xuất sắc: The President's Cake do Hasan Hadi đạo diễn…

Với giải Cành cọ vàng, Panahi hiện có vinh dự hiếm hoi khi giành được giải thưởng cao nhất tại cả ba liên hoan phim lớn của châu Âu. Trước đó là giải Gấu vàng tại LHP Berlin (phim Taxi, 2015), Sư tử vàng tại LHP Venice (The Circle, 2000).