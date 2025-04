Những ứng viên nặng ký của giải Cành cọ vàng

Danh sách 19 phim tranh giải Cành cọ vàng vừa được công bố. Trong đó, những ứng viên nặng ký cho giải thưởng này đã được giới truyền thông điểm tên: Wes Anderson với The Phoenician Scheme, nữ đạo diễn Pháp từng đoạt Cành cọ vàng Julia Ducournau với tác phẩm mới nhất Alpha, Richard Linklater với tác phẩm đen trắng New Wave, Joachim Trier với phim Sentimental Value, anh em nhà Dardenne (Bỉ) với tác phẩm Young Mothers. Bậc thầy thể loại kinh dị Ari Aster lần đầu tiên tranh Cành cọ vàng với Eddington - tác phẩm phản ánh tình hình nước Mỹ. Kelly Reichardt sẽ trình chiếu và dự tranh Cành cọ vàng với The Mastermind - bộ phim về nạn trộm cắp, có sự tham gia của nam diễn viên Anh đang lên Josh O'Connor, từng giành giải Emmy qua phim The Crown.

Cảnh trong phim The Phoenician Scheme của đạo diễn Wes Anderson Ảnh: IMDB

Bên cạnh các bộ phim tranh giải, LHP Cannes còn ra mắt bom tấn hành động Hollywood Mission: Impossible - The Final Reckoning với sự góp mặt của Tom Cruise, trước khi ra mắt toàn cầu vào ngày 23.5. Nam ngôi sao 62 tuổi này sẽ trình làng phần thứ 8 và cũng là phần cuối cùng của loạt phim hành động Mission: Impossible.

Một biểu tượng Hollywood khác, nam diễn viên 2 lần đoạt giải Oscar Robert De Niro cũng có mặt để nhận giải Cành cọ vàng danh dự nhằm tôn vinh sự nghiệp diễn xuất kéo dài 6 thập niên của ông. Nam ca sĩ chính của ban nhạc U2 Bono xuất hiện trên màn ảnh trong bộ phim tài liệu Bono: Stories of Surrender.

Cảnh trong phim đen trắng New Wave kể về đạo diễn lừng danh Pháp Jean-Luc Godard

Ảnh: IMDB

Nam diễn viên Anh Harris Dickinson, gây ấn tượng mạnh cùng Nicole Kidman qua phim Babygirl, ngồi ghế đạo diễn, cạnh tranh hạng mục Un Certain Regard (Góc nhìn đặc biệt) với tác phẩm Urchin cùng Eleanor the Great của nữ đạo diễn kiêm diễn viên Mỹ Scarlett Johansson và 14 tác phẩm khác.

Ban tổ chức nhận được con số kỷ lục 2.909 tác phẩm đăng ký dự thi, trong đó 68% do nam đạo diễn và 32% do nữ đạo diễn thực hiện.

Tác phẩm thắng giải Cành cọ vàng năm 2024 là Anora, đã mang về 5 tượng vàng Oscar 2025 bao gồm Phim hay nhất cho đạo diễn Sean Baker và đoàn phim.