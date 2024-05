'Anora': Phim Mỹ thắng giải Cành cọ vàng 2024

Ban tổ chức (BTC) LHP Cannes lần thứ 77 vừa trao giải cao nhất là Cành cọ vàng cho bộ phim lãng mạn, hài kịch Anora của đạo diễn Sean Baker. Tác phẩm kể về chuyện tình giữa nữ vũ công New York (Mikey Madison đóng) với một nam nhân vật có vai vế chính trị người Nga (Mark Eydelshteyn). Tình yêu giữa họ trở nên trắc trở khi phía gia đình của chàng trai tìm cách chia rẽ cặp đôi. Phim được giới phê bình nhận xét là "choáng ngợp".

Phim Anora thắng giải cao quý nhất - Cành cọ vàng tại LHP Cannes lần thứ 77. Đạo diễn Sean Baker bên cạnh tượng vàng sau khi LHP bế mạc ngày 25.5 tại Pháp AFP

Trên sân khấu nhận giải, đạo diễn Sean Baker (các tác phẩm tiêu biểu trước đó của anh như Tangerine - 2015, The Florida Project - 2017...) nói rằng kết quả này là "không ngờ tới". Nhà làm phim xứ cờ hoa cảm ơn 2 tượng đài điện ảnh là nguồn cảm hứng lớn của mình là Francis Ford Coppola và David Cronenberg. Đã rất lâu, lần đầu tiên kể từ tác phẩm The Tree of Life (2011) của đạo diễn Terrence Malick, điện ảnh Mỹ mới có tác phẩm tiếp theo đoạt giải Cành cọ vàng.

Đạo diễn Greta Gerwig, chủ tịch Ban giám khảo mùa giải, cho biết BTC quyết định trao giải cho Anora vì "phim gợi nhớ về các tác phẩm điện ảnh kinh điển, như cấu trúc tác phẩm của các nhà làm phim như Lubitsch và Howard Hawks. Phim đã làm được điều đáng tin và phi thường".

Trước Anora, các phim của Neon được vinh danh với giải Cành cọ vàng như Anatomy of a Fall (thắng giải năm ngoái, 2023), Triangle of Sadness, Titane và Parasite. Theo nguồn tin quốc tế, hãng chưa có lịch phát hành tại thị trường Bắc Mỹ năm nay nhưng kỳ vọng là sẽ chiếu phim vào tháng 11 tới.

Phim Ấn Độ All We Imagine As Light của đạo diễn Payal Kapadia thắng Giải thưởng lớn AFP

Giải thưởng lớn (The Grand Prix) năm nay lần đầu tiên trao cho phim Ấn Độ All We Imagine As Light của đạo diễn Payal Kapadia kể từ năm 1994. Đây là tác phẩm nặng tính chính trị. All We Imagine As Light nhận được tràng vỗ tay 8 phút sau khi kết thúc chiếu tại Cannes - dài nhất tại mùa giải năm nay.

Mùa giải lần thứ 77 đánh dấu nhiều bất ngờ về giải diễn xuất, khi giải Nữ diễn viên xuất sắc nhất trao cho tập thể diễn viên nữ của phim tội phạm, âm nhạc Emilia Pérez (Jacques Audiard chỉ đạo) gồm Selena Gomez, Zoe Saldaña và nữ diễn viên chuyển giới Karla Sofía Gascón. Giải Nam diễn viên xuất sắc nhất trao cho Jesse Plemons trong phim Kinds of Kindness, đánh dấu một lần nữa, phim của đạo diễn Hy Lạp Yorgos Lanthimos được vinh danh tại giải thưởng phim ảnh sau mùa giải Oscar 2024.

Trước đó, phim Black Dog của đạo diễn Quản Hổ, có Bành Vu Yến đóng, thắng giải Nhãn quan độc đạo (Un Certain Regard). Chú chó Xin đóng cùng nam nghệ sĩ trong phim thắng giải Palm Dog. Phim kể về tình bạn giữa một người đàn ông mãn hạn tù với một chú chó tại chính quê hương của anh ta.