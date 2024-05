Cành cọ vàng Liên hoan phim Cannes tôn vinh nữ quyền

LHP Cannes 2024 kết thúc vào tối 25.5 (rạng sáng 26.5 giờ VN) với các phim và nghệ sĩ đoạt giải:

- Cành cọ vàng: Anora (Sean Baker đạo diễn)

- Giải thưởng lớn (Grand Prix): All We Imagine as Light (Payal Kapadia đạo diễn)

- Đạo diễn xuất sắc nhất: Miguel Gomes (phim Grand Tour)

- Nam diễn viên xuất sắc: Jesse Plemons (phim Kinds of Kindness)

- Tập thể nữ diễn viên xuất sắc: Zoe Saldana, Selena Gomez, Karla Sofia Gascon và Adriana Paz (phim Emilia Pérez)

- Giải thưởng Ban giám khảo (Jury Prize): Emilia Pérez

- Giải đặc biệt của Ban giám khảo (Prix Spécial): The Seed of the Sacred Fig (Mohammad Rasoulof đạo diễn)

- Kịch bản xuất sắc: Coralie Fargeat (phim The Substance)

- Camera d'Or (phim đầu tay xuất sắc): Armand (Halfdan Ullmann Tondel đạo diễn)

- Un Certain Regard (Nhãn quan độc đáo): Black Dog (Quản Hổ đạo diễn)

- Cành cọ vàng phim ngắn xuất sắc: The Man Who Could Not Remain Silent (Nebojsa Slijepcevic đạo diễn)...