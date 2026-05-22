LHP Cannes gây chú ý với phim truyện đầu tiên do AI làm

Sự xuất hiện của Hell Grind không chỉ đánh dấu bước tiến mới của công nghệ AI trong điện ảnh mà còn làm dấy lên nhiều tranh luận tại liên hoan phim danh giá bậc nhất nước Pháp.

Theo Page Six, bộ phim Hell Grind với thời lượng kéo dài 95 phút do Higgsfield AI – một công ty khởi nghiệp về công nghệ có trụ sở tại San Francisco (Mỹ), sản xuất và quảng bá như một cuộc thử nghiệm khoa học viễn tưởng táo bạo.

Tờ Wall Street Journal cho hay để tạo ra một bộ phim truyện dài hoàn chỉnh, nhóm làm phim gồm 15 người chỉ mất 2 tuần để hoàn thiện. Tổng kinh phí sản xuất của Hell Grind là 500.000 USD (khoảng 12,7 tỉ đồng), trong đó có đến 400.000 USD được chi trả cho chi phí vận hành máy tính và hệ thống tính toán dữ liệu. Con số này thấp hơn hàng trăm lần so với các dự án điện ảnh truyền thống của Hollywood, đơn cử như bom tấn The Mandalorian and Grogu của nhà Disney ra mắt cùng thời điểm với kinh phí lên tới 166,5 triệu USD.

Hell Grind sở hữu cốt truyện giả tưởng xoay quanh cuộc chiến cổ xưa giữa các vị thần, thiên thần và quái vật, được đánh giá là sự kết hợp giữa các thương hiệu nổi tiếng như Mortal Kombat, Resident Evil và Vũ trụ điện ảnh Marvel. Alex Mashrabov - người sáng lập Higgsfield AI, khẳng định trên LinkedIn: "Đây là bộ phim AI đầu tiên chứng minh rằng công nghệ hiện nay đã có thể duy trì được tính nhất quán của nhân vật, sự mạch lạc của bối cảnh thế giới và cốt truyện xuyên suốt một bộ phim hoàn chỉnh".

Roco, nhân vật chính của Hell Grind dấn thân vào thế giới ngầm để cứu người bạn trộm cắp kiêm người yêu Lulu ẢNH: Cắt từ TRAILER PHIM

Demi Moore: AI không thể thay thế linh hồn nghệ thuật

Trái với suy nghĩ rằng làm phim AI chỉ cần nhập vài dòng lệnh vào ChatGPT, quá trình tạo nên Hell Grind thực tế vô cùng phức tạp và đòi hỏi chuyên môn cao. Adil Alimzhanov - trưởng bộ phận nội dung của Higgsfield AI - cho biết phần mềm không thể tự tạo ra một bộ phim dài gần 100 phút đạt chất lượng nếu thiếu sự can thiệp tỉ mỉ từ con người.

Để có được sản phẩm cuối cùng, đội ngũ sản xuất phải sử dụng công cụ của Higgsfield (chạy trên nền tảng các mô hình tạo video hiện có như Veo 3 của Google) để chuyển đổi kịch bản gốc thành các câu lệnh (prompt) cực kỳ chi tiết. Trung bình, mỗi câu lệnh dài khoảng 3.000 từ chỉ để tạo ra đúng 15 giây cảnh quay.

Những câu lệnh này phức tạp như một bài phân tích kỹ thuật: phải quy định rõ phong cách (8K IMAX, chân thực như ảnh), ánh sáng tự nhiên hoặc đổ bóng để tránh hiện tượng "chi chiếu sáng quá mức" một cách giả tạo của AI, góc máy (ống kính điện ảnh, hiệu ứng làm mờ chuyển động màn trập 180 độ) và thậm chí phải ép AI tuân thủ các định luật vật lý về trọng lực, quán tính và khối lượng.

Quy trình sàng lọc để lấy được các phân cảnh hoàn chỉnh là vô cùng khốc liệt. Chỉ riêng 25 phút đầu tiên của bộ phim đã yêu cầu tới 16.181 lần tạo video thử nghiệm ban đầu, nhưng cuối cùng chỉ thu về được 253 cảnh quay đạt chuẩn. "Tôi đã phải xem và xóa hàng trăm video chỉ vì mắt của nhân vật Roco giật sai cách, hàm không nghiến chặt, hoặc máy quay không lia đúng hướng. Bạn không thể vào lĩnh vực AI và nói: 'Hãy tạo cho tôi một video hay dài 95 phút'", ông Alimzhanov cho biết về sự khó đoán của AI.

Dù cởi mở với công nghệ, minh tinh Demi Moore vẫn khẳng định có một thứ mà AI không bao giờ thay thế được đó chính là cảm xúc và linh hồn của nghệ thuật ẢNH: REUTERS

Đạo diễn kiêm nhà sản xuất sáng tạo nội bộ Adilet Abish nhấn mạnh rằng dù công nghệ có tiên tiến đến đâu, tư duy của một nhà làm phim truyền thống vẫn là yếu tố quyết định: "Bạn vẫn phải hiểu về bố cục máy quay, không thể xếp hai cảnh cận cảnh liên tiếp mà phải bắt đầu bằng một cảnh toàn cảnh. Bạn vẫn cần những kỹ năng làm phim đó". Ông ví von bước ngoặt này giống như việc máy tính xách tay xuất hiện và thay đổi ngành âm nhạc 20 năm trước để tạo ra những thiên tài như Billie Eilish, giúp thế hệ đạo diễn trẻ không phải chờ đợi mười năm để hiện thực hóa ý tưởng của mình.

Sự xuất hiện của Hell Grind tại Cannes diễn ra trong bối cảnh AI vẫn đang là chủ đề nhạy cảm và gây tranh cãi lớn tại Hollywood, đặc biệt là sau cuộc đình công lịch sử kéo dài gần 4 tháng của Hiệp hội Diễn viên màn ảnh (SAG-AFTRA) vào năm 2023 nhằm chống lại việc lạm dụng trí tuệ nhân tạo.

Tuy nhiên, tại LHP Cannes năm nay, giới phê bình và các nghệ sĩ đã bắt đầu thể hiện góc nhìn cởi mở, thực tế hơn đối với làn sóng công nghệ này. Xuất hiện tại họp báo ở Cannes, minh tinh Demi Moore nhận định các nghệ sĩ bắt buộc phải học cách sống chung và thích nghi với làn sóng mới: "Trí tuệ nhân tạo đã hiện diện rồi. Vì vậy, chống lại nó là chúng ta đang tham gia vào một trận chiến chắc chắn sẽ thua".

Hiện tại, ban tổ chức và nhà sản xuất Higgsfield AI đã bắt đầu đăng tải các thông tin cập nhật về Hell Grind trên kênh YouTube chính thức của công ty để khán giả toàn cầu có thể theo dõi và đánh giá về tương lai của nền điện ảnh công nghệ.