Demi Moore, Chloé Zhao... làm giám khảo LHP Cannes 2026 cùng Park Chan Wook

Thông tin về dàn ban giám khảo cuộc thi chính của LHP Cannes lần thứ 79 vừa được hé lộ hôm 4.5 (giờ địa phương), gồm loạt diễn viên đa quốc gia: Demi Moore (Mỹ), Stellan Skarsgård (Thuỵ Điển), Ruth Negga (Ireland), Isaach de Bankolé (Bờ Biển Ngà). Danh sách này cũng quy tụ đạo diễn Chloé Zhao (Trung Quốc), biên kịch - đạo diễn Diego Céspedes (Chile), biên kịch kiêm đạo diễn Laura Wandel (Bỉ) và nhà biên kịch Paul Laverty (Ireland - Scotland).

Trước đó, đạo diễn Hàn Quốc Park Chan Wook chính thức được bổ nhiệm làm chủ tịch ban giám khảo của mùa Cannes sắp tới. Ông cùng 8 giám khảo kể trên sẽ cùng đánh giá 22 phim tranh giải tại liên hoan phim năm nay để chọn ra chủ nhân xứng đáng nhất của giải Cành cọ vàng.

Thành viên trong ban giám khảo cuộc thi chính tại Cannes năm nay đều là những tên tuổi lớn trong làng điện ảnh quốc tế. Trong đó, Park Chan Wook là gương mặt quen thuộc tại các liên hoan phim hàng đầu thế giới. Theo Variety, nhà làm phim người Hàn Quốc đã có 4 tác phẩm được công chiếu lần đầu tại LHP Cannes. Đáng chú ý, ông lần đầu ghi dấu ấn tại liên hoan phim này với Oldboy (2004) - phim từng thắng giải Grand Jury Prize, Thirst (2009) thắng giải Jury Prize và Decision to Leave (2022) giúp ông Park đem về giải Đạo diễn xuất sắc nhất.

"Khả năng sáng tạo, sự làm chủ ngôn ngữ hình ảnh cùng thiên hướng khắc họa những xung đột nội tâm của cả phụ nữ lẫn đàn ông với những số phận kỳ lạ của Park Chan Wook đã mang lại cho điện ảnh đương đại những khoảnh khắc thực sự đáng nhớ. Chúng tôi rất vinh dự được tôn vinh tài năng to lớn của ông và rộng hơn là nền điện ảnh của một quốc gia luôn đặt ra những câu hỏi sâu sắc cho thời đại chúng ta", Iris Knobloch - Chủ tịch LHP và Giám đốc Thierry Frémaux cho biết.

Một trong những gương mặt gây chú ý nhất trong dàn giám khảo năm nay là minh tinh Demi Moore. Ngôi sao người Mỹ trở lại Cannes sau vai chính trong bộ phim The Substance (2024) gây tiếng vang lớn tại LHP năm đó đồng thời giúp bà nhận đề cử Oscar ở hạng mục Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất. Còn tài tử Stellan Skarsgård ghi dấu ấn tại Cannes năm ngoái với Sentimental Value (thắng giải Grand Prix) và giúp ông đem về một đề cử Oscar.

Trong khi đó, Chloé Zhao vừa thành công vang dội với Hamnet (2025) Nomadland (2021) - tác phẩm từng giành tượng vàng Oscar cho Phim hay nhất và Đạo diễn xuất sắc nhất Oscar. Paul Laverty cũng nổi bật không kém khi viết kịch bản cho 14 bộ phim của đạo diễn lừng danh Ken Loach, 11 trong số đó được trình chiếu tại Cannes, bao gồm 2 phim đoạt Cành cọ vàng (giải thưởng cao nhất của liên hoan phim): The Wind That Shakes the Barley (2006) và I, Daniel Blake (2016).

LHP Cannes lần thứ 79 dự kiến diễn ra từ ngày 12 - 23.5 tại vùng Riviera của Pháp. Liên hoan năm nay sẽ giới thiệu những tác phẩm điện ảnh mới nhất từ những nhà làm phim tài dành: James Gray, Asghar Farhadi, Pedro Almodóvar, Paweł Pawlikowski, Ira Sachs, Hirokazu Kore-eda, László Nemes, Ryusuke Hamaguchi…