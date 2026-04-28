'Giấc mơ là ốc sên' tranh giải Cành cọ vàng cho phim ngắn tại LHP Cannes

Tác phẩm nằm trong 10 phim ngắn xuất sắc nhất, được tuyển chọn từ hơn 3.180 tác phẩm đến từ 136 quốc gia và vùng lãnh thổ, cạnh tranh trực tiếp giải Cành cọ vàng cho hạng mục phim ngắn. Giải sẽ được trao vào ngày 23.5 trong lễ bế mạc liên hoan phim.

Cảnh trong phim Giấc mơ là ốc sên ẢNH: NSX

Với thời lượng 16 phút, Giấc mơ là ốc sên xoay quanh nhân vật Huy (Nguyễn Đức Mạnh), một diễn viên quần chúng rơi vào trạng thái lệ thuộc vào khoái cảm kỳ lạ sau khi nhận lời làm người mẫu cho một hội thảo hồi xuân. Từ một tình huống mang màu sắc dị biệt, bộ phim mở rộng thành hành trình nội tâm của những người trẻ mắc kẹt giữa đời sống tầm thường và khát vọng nghệ thuật xa vời.

Tác phẩm gây chú ý bởi cách kể chuyện giàu tính ẩn dụ, pha trộn giữa hiện thực và siêu thực, tạo nên một cấu trúc điện ảnh mang tính thể nghiệm. Dưới góc nhìn của ê kíp sáng tạo, đây không chỉ là câu chuyện cá nhân mà còn là một "phúng dụ" về sự bế tắc của con người trong xã hội hiện đại, nơi khát vọng được công nhận luôn song hành với những giới hạn vô hình.

Chia sẻ về quá trình thực hiện, đạo diễn Nguyễn Thiên Ân cho biết ý tưởng ban đầu xuất phát từ hình ảnh một diễn viên nằm yên để ốc sên bò lên người. Tuy nhiên, khi triển khai, ê kíp nhận thấy sự tĩnh tại này chưa đủ sức gợi và đã liên tục thử nghiệm để tìm ra chất liệu mới, từ đó tạo nên chiều sâu và tính biểu tượng cho tác phẩm.

Giấc mơ là ốc sên là một trong các dự án thuộc chương trình Dự án phim ngắn CJ 2025, vốn được xem là bệ phóng cho nhiều đạo diễn trẻ VN vươn ra các liên hoan phim quốc tế. Việc bộ phim góp mặt tại Cannes tiếp tục nối dài hành trình hội nhập của điện ảnh Việt, đồng thời khẳng định sự trưởng thành của những nhà làm phim trẻ VN.