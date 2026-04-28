Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Văn hóa

'Giấc mơ là ốc sên' tranh giải Cành cọ vàng cho phim ngắn tại LHP Cannes

Thu Thủy
28/04/2026 05:45 GMT+7

Phim ngắn Giấc mơ là ốc sên (The dream is a snail) của đạo diễn Nguyễn Thiên Ân chính thức được chọn tranh giải tại Liên hoan phim Cannes lần thứ 79 (diễn ra từ ngày 12 - 23.5 tại TP.Cannes, Pháp).

Tác phẩm nằm trong 10 phim ngắn xuất sắc nhất, được tuyển chọn từ hơn 3.180 tác phẩm đến từ 136 quốc gia và vùng lãnh thổ, cạnh tranh trực tiếp giải Cành cọ vàng cho hạng mục phim ngắn. Giải sẽ được trao vào ngày 23.5 trong lễ bế mạc liên hoan phim.

Cảnh trong phim Giấc mơ là ốc sên

Với thời lượng 16 phút, Giấc mơ là ốc sên xoay quanh nhân vật Huy (Nguyễn Đức Mạnh), một diễn viên quần chúng rơi vào trạng thái lệ thuộc vào khoái cảm kỳ lạ sau khi nhận lời làm người mẫu cho một hội thảo hồi xuân. Từ một tình huống mang màu sắc dị biệt, bộ phim mở rộng thành hành trình nội tâm của những người trẻ mắc kẹt giữa đời sống tầm thường và khát vọng nghệ thuật xa vời.

Tác phẩm gây chú ý bởi cách kể chuyện giàu tính ẩn dụ, pha trộn giữa hiện thực và siêu thực, tạo nên một cấu trúc điện ảnh mang tính thể nghiệm. Dưới góc nhìn của ê kíp sáng tạo, đây không chỉ là câu chuyện cá nhân mà còn là một "phúng dụ" về sự bế tắc của con người trong xã hội hiện đại, nơi khát vọng được công nhận luôn song hành với những giới hạn vô hình.

Chia sẻ về quá trình thực hiện, đạo diễn Nguyễn Thiên Ân cho biết ý tưởng ban đầu xuất phát từ hình ảnh một diễn viên nằm yên để ốc sên bò lên người. Tuy nhiên, khi triển khai, ê kíp nhận thấy sự tĩnh tại này chưa đủ sức gợi và đã liên tục thử nghiệm để tìm ra chất liệu mới, từ đó tạo nên chiều sâu và tính biểu tượng cho tác phẩm.

Giấc mơ là ốc sên là một trong các dự án thuộc chương trình Dự án phim ngắn CJ 2025, vốn được xem là bệ phóng cho nhiều đạo diễn trẻ VN vươn ra các liên hoan phim quốc tế. Việc bộ phim góp mặt tại Cannes tiếp tục nối dài hành trình hội nhập của điện ảnh Việt, đồng thời khẳng định sự trưởng thành của những nhà làm phim trẻ VN. 

Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận