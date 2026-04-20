Thư Kỳ thắng giải đạo diễn mới, Lương Gia Huy lên ngôi Ảnh đế Kim Tượng 2026

Lễ trao giải Giải thưởng Điện ảnh Hồng Kông (giải Kim Tượng) lần thứ 44 diễn ra tối 19.4, quy tụ đông đảo nghệ sĩ, đội ngũ làm phim hàng đầu làng điện ảnh Hoa ngữ. Đạo diễn mới xuất sắc nhất là một trong những hạng mục được công bố sớm ở đêm vinh danh và Thư Kỳ xuất sắc được xướng tên chiến thắng. Thư Kỳ giành được vinh dự này nhờ bộ phim đầu tay mà cô làm đạo diễn - Girl.

Trên sân khấu, ngôi sao 7X chia sẻ rằng cô không ngờ 30 năm kể từ khi bước chân vào làng điện ảnh xứ cảng thơm, mình lại nhận thêm một giải dành cho "gương mặt mới xuất sắc". Nữ nghệ sĩ nhớ lại khoảnh khắc từng được vinh danh là Nữ diễn viên mới xuất sắc nhất và Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất ở Kim Tượng, bày tỏ lòng cảm kích trước những gì mình được ủng hộ, ghi nhận. Thư Kỳ cũng hài hước thừa nhận mình là người lớn tuổi nhất trong số những đạo diễn mới của làng phim và bản thân vui vẻ chấp nhận điều đó. "Các bạn thử tính xem, tôi đã có 30 năm kinh nghiệm trong làng phim, không phải các bạn không tốt, mà là tôi quá lớn tuổi rồi", nhà làm phim này chia sẻ.

Girl là tác phẩm được Thư Kỳ ấp ủ nhiều năm, đánh dấu lần đầu tiên cô đảm nhiệm vai trò đạo diễn. Tác phẩm từng tranh giải Sư tử vàng tại Liên hoan phim Venice 2025 đồng thời giúp Thư kỳ thắng Đạo diễn xuất sắc nhất tại Liên hoan phim Quốc tế Busan lần thứ 30.

Ngoài chiến thắng của Thư Kỳ, lễ trao giải Kim Tượng mới nhất còn gây chú ý với chiến thắng của tài tử Lương Gia Huy. Ngôi sao kỳ cựu xuất sắc vượt qua Cổ Thiên Lạc và các đồng nghiệp tài năng khác để giành Nam diễn viên chính xuất sắc nhất (Ảnh đế) với vai diễn trong phim The Shadow's Edge. Thành tích này đưa tài tử 68 tuổi bước vào hàng ngũ những tên tuổi xuất sắc nhất trong lịch sử Kim Tượng khi lần thứ 5 giành chiến thắng ở hạng mục quan trọng này.

Trên sân khấu vinh danh, Lương Gia Huy chia sẻ năm nay đánh dấu 44 kỳ Kim Tượng đồng thời cũng là năm thứ 44 ông hoạt động trong ngành điện ảnh Hồng Kông. "Vì vậy, đề cử lần này có ý nghĩa đặc biệt với tôi. Dù thắng hay thua, đó cũng là một vinh dự suốt đời", ngôi sao kỳ cựu chia sẻ. Ông cũng gửi lời cảm ơn đến quản lý vì đã "chịu nhiều lời trách móc và mắng mỏ từ tôi". Nghệ sĩ U.70 cảm ơn những người thân yêu trong gia đình và không kìm được xúc động khi nhắc đến vợ, chia sẻ bạn đời đã luôn kiên nhẫn, sát cánh bên ông suốt mấy chục năm qua.

Trong khi đó, danh hiệu Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất (Ảnh hậu) năm nay được trao cho Liêu Tử Dư nhờ vai diễn trong Someone Like Me. Tác phẩm Ciao, UFO vượt Tầm tần ký và loạt đối thủ lớn để thắng Phim hay nhất. Tác phẩm cũng giúp đạo diễn Lương Bách Kiên thắng Đạo diễn xuất sắc nhất. Còn Sons of the Neon Night giành nhiều cúp nhất trong đêm với 8 giải thưởng, chủ yếu ở các hạng mục phụ: Quay phim xuất sắc nhất, Dựng phim xuất sắc nhất, Nam diễn viên phụ xuất sắc nhất, Đạo diễn nghệ thuật xuất sắc nhất…