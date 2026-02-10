Cổ Thiên Lạc thừa nhận đang bị suy giảm trí nhớ

Cổ Thiên Lạc hé lộ tình hình sức khỏe trong chương trình trò chuyện cùng Trịnh Du Linh mới đây ẢNH: THE DO SHOW

Cổ Thiên Lạc vốn nổi tiếng là nghệ sĩ hoạt động cật lực ở làng giải trí Hồng Kông với lịch trình làm việc dày đặc từ diễn xuất, sản xuất phim, quản lý công ty, tham gia các hoạt động giúp vực dậy ngành phim ảnh xứ cảng thơm… Đằng sau quá trình lao động hăng say, tài tử 56 tuổi gặp một số vấn đề sức khỏe. Hồi đầu năm, truyền thông đưa tin nghệ sĩ phải nhập viện trong tình trạng bất ổn từ đó không thể tham gia một số hoạt động quảng bá phim mới Tầm Tần Ký.

Theo HK01, xuất hiện trong chương trình của Trịnh Du Linh, Cổ Thiên Lạc chia sẻ về tình hình sức khỏe của bản thân hiện tại. Khi được đồng nghiệp hỏi về tin đồn mất trí nhớ, sao phim Thần điêu đại hiệp thừa nhận bản thân quả thật có dấu hiệu suy giảm trí nhớ và không nhận diện được khuôn mặt của người khác (mù mặt). Tuy nhiên, tình trạng của nam nghệ sĩ còn khá nhẹ. Anh mô tả tình trạng của mình giống như một dạng quên có chọn lọc hoặc não bộ bị quá tải. "Không biết có phải vì diễn viên thường xuyên gặp quá nhiều người hay không nên khó tránh khỏi việc bị 'mù mặt'. Nhiều khi tôi cứ cảm thấy người này quen lắm, nhưng khi người ta hỏi tôi có nhớ không thì tôi không nhớ, thật sự là không nhớ", tài tử 56 tuổi chia sẻ.

Tài tử khẳng định chứng suy giảm trí nhớ không ảnh hưởng đến công việc của anh ẢNH: INSTAGRAM NV

Cổ Thiên Lạc nhấn mạnh tình trạng suy giảm trí nhớ hoàn toàn không ảnh hưởng đến năng lực chuyên môn của anh. Nam diễn viên hài hước nói rằng mình có năng lực đặc biệt: với tư cách là diễn viên, khi bước vào quá trình làm việc, anh nhớ rất rõ kịch bản, lời thoại, vị trí di chuyển…. Tuy nhiên, tài tử cho biết điều thú vị là khả năng ghi nhớ đặc biệt này dường như có chức năng "tự động xóa". Sao phim Cửu Long thành trại nói chỉ cần đạo diễn hô kết thúc quay và xác nhận không cần bổ sung gì nữa, não anh tự động xóa sạch dữ liệu liên quan. Sau đó, nghệ sĩ nhanh chóng quên nội dung phim thậm chí chỉ hai năm sau có thể hoàn toàn không nhớ mình từng tham gia bộ phim đó.

Cùng với đó, Cổ Thiên Lạc kể anh từng gặp tình trạng suy giảm thị lực đột ngột khi còn nhỏ, thường xuyên rơi vào trạng thái "mù tạm thời" trong hơn chục giây, mỗi ngày xuất hiện vài lần như thế. Những triệu chứng bất thường này khiến gia đình vô cùng lo lắng, vì vậy đã đưa anh đến bệnh viện để tiến hành chụp cắt lớp não. Kết quả cho thấy trong não anh có hiện tượng tụ máu. Quá trình điều trị suốt thời gian dài khiến tình hình dần được cải thiện khi anh trưởng thành. Nam diễn viên trấn an người hâm mộ rằng hiện tình trạng của mình không có gì đáng lo ngại.

Cổ Thiên Lạc đang gây chú ý với phim điện ảnh Tầm Tần Ký ẢNH: ONE COOL PICTURES

Ở tuổi U.60, Cổ Thiên Lạc vẫn tích cực tham gia diễn xuất, đóng góp cho nền công nghiệp điện ảnh Hồng Kông. Chỉ tính riêng năm 2025, nghệ sĩ có gần chục phim được ra mắt. Mới đây nhất, tài tử gây chú ý với phim Tầm Tần Ký (tiếp nối câu chuyện của Cỗ máy thời gian ra mắt hồi 2001). Phim gây tiếng vang ở phòng vé Hoa ngữ đồng thời đang chiếu tại rạp Việt. Tháng 11.2025, nam diễn viên cùng với Hồng Kim Bảo đến Việt Nam tham gia hoạt động quảng bá điện ảnh Hồng Kông.