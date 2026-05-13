Demi Moore, Củng Lợi khoe sắc gợi cảm bên dàn sao dự khai mạc Cannes

Thành phố Cannes (Pháp) đang trở thành tâm điểm chú ý của công chúng yêu điện ảnh toàn cầu khi chào đón các nhà làm phim, nghệ sĩ, đông đảo ngôi sao giải trí, khán giả đến dự Liên hoan phim Cannes lần thứ 79 vừa khai mạc tối 12.5. Thảm đỏ khai mạc kết hợp buổi chiếu phim La Venus electrique quy tụ nhiều tên tuổi lớn: đạo diễn Park Chan Wook (Chủ tịch ban giám khảo LHP Cannes 2026), minh tinh Demi Moore, diễn viên Củng Lợi, biểu tượng Hollywood - Jane Fonda, siêu mẫu Heidi Klum…
Demi Moore chiếm "spotlight" trên thảm đỏ Cannes 2026 trong chiếc váy sequin lấp lánh từ Jacquemus. Thiết kế dáng đuôi cá giúp minh tinh người Mỹ khoe vóc dáng thon gọn, săn chắc cùng những đường cong quyến rũ.
Liên hoan phim Cannes lần thứ 79 diễn ra từ ngày 12 - 23.5 tại Cannes (Pháp). Năm nay, đạo diễn Park Chan Wook làm chủ tịch ban giám khảo cuộc thi chính, bên cạnh 8 thành viên: dàn diễn viên Demi Moore, Stellan Skarsgård, Ruth Negga, Isaach de Bankolé; các đạo diễn Chloé Zhao, Diego Céspedes, Laura Wandel và nhà biên kịch Paul Laverty.
Mùa liên hoan 2026 thiếu vắng những "bom tấn" từ Hollywood như năm ngoái nhưng lại gây chú ý với sự trở lại của nhiều đạo diễn kỳ cựu, từng gặt hái thành công ở các mùa trước. Loạt tác phẩm mới của Pawel Pawlikowski, Cristian Mungiu, Ryusuke Hamaguchi và Hirokazu Kore-eda... nằm trong số 22 phim tranh giải Cành cọ vàng 2026.
Trong khi đó, đạo diễn trẻ Việt Nam - Nguyễn Thiên Ân, cùng bộ phim Giấc mơ là ốc sên (The dream is a snail) góp mặt trong số 10 tác phẩm trực tiếp tranh giải Cành cọ vàng cho hạng mục phim ngắn, được lựa chọn trong số 3.184 tác phẩm đến từ hàng trăm quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới.
