Demi Moore, Củng Lợi khoe sắc gợi cảm bên dàn sao dự khai mạc Cannes

Thanh Chi
13/05/2026 11:48 GMT+7

Dự khai mạc Liên hoan phim Cannes lần thứ 79, Demi Moore thu hút hàng trăm ống kính với vẻ đẹp mặn mà, quyến rũ cùng thần thái thu hút ở tuổi 64. Năm nay, minh tinh Mỹ trở lại Cannes với vai trò thành viên ban giám khảo.

Demi Moore (giữa) xuất hiện bên đạo diễn Park Chan Wook (vest đen bên cạnh) và dàn ban giám khảo chính của Liên hoan phim Cannes 2026

Thành phố Cannes (Pháp) đang trở thành tâm điểm chú ý của công chúng yêu điện ảnh toàn cầu khi chào đón các nhà làm phim, nghệ sĩ, đông đảo ngôi sao giải trí, khán giả đến dự Liên hoan phim Cannes lần thứ 79 vừa khai mạc tối 12.5. Thảm đỏ khai mạc kết hợp buổi chiếu phim La Venus electrique quy tụ nhiều tên tuổi lớn: đạo diễn Park Chan Wook (Chủ tịch ban giám khảo LHP Cannes 2026), minh tinh Demi Moore, diễn viên Củng Lợi, biểu tượng Hollywood - Jane Fonda, siêu mẫu Heidi Klum

Demi Moore chiếm "spotlight" trên thảm đỏ Cannes 2026 trong chiếc váy sequin lấp lánh từ Jacquemus. Thiết kế dáng đuôi cá giúp minh tinh người Mỹ khoe vóc dáng thon gọn, săn chắc cùng những đường cong quyến rũ.

Mỹ nhân phim Ghost lựa chọn lối trang điểm nhẹ nhàng với tông hồng cam nữ tính, kết hợp mái tóc xõa tự nhiên. Ngôi sao kỳ cựu hoàn thiện vẻ ngoài với vòng cổ Chopard đính kim cương, bông tai hình hoa và nhẫn. Trang phục cùng loạt trang sức lấp lánh giúp minh tinh tỏa sáng rực rỡ giữa "rừng" sao

Dù cơ thể lộ nhiều dấu vết tuổi tác, Demi Moore vẫn được khen ngợi sở hữu vẻ đẹp rạng rỡ, khỏe khoắn và quyến rũ dù sắp bước sang tuổi 64

Nữ diễn viên xuất hiện nổi bật bên cạnh minh tinh Trung Quốc - Củng Lợi, ngôi sao huyền thoại Mỹ Jane Fonda và loạt tên tuổi lớn

Củng Lợi sải bước trên thảm đỏ trong chiếc váy dáng high-low tối giản

Minh tinh Jane Fonda diện váy sequin đen sang trọng, kín đáo kết hợp vòng cổ đá quý. Huyền thoại Hollywood vẫn tự tin, cuốn hút ở tuổi 88

Siêu mẫu Heidi Klum "đổ bộ" thảm đỏ trong chiếc váy vàng xuyên thấu khoe đường nét gợi cảm

Emma Thynn diện váy đen cắt xẻ gợi cảm, phần tà bay bổng khiến màn sải bước của người đẹp trên thảm đỏ Cannes thêm nhẹ nhàng, thu hút

Người mẫu Maya Aboul Hosn sang trọng trong chiếc váy đỏ cúp ngực dáng corset

Ngôi sao truyền hình Farhana Bodi chưng diện váy đính đá kỳ công phối cùng loạt trang sức đắt đỏ

Chiếc váy đen ôm trọn đường cong cơ thể cùng áo choàng đồng điệu giúp Maura Higgins khoe vóc dáng mảnh mai với bờ vai quyến rũ

Người mẫu - diễn viên Poppy Delevingne diện váy ren tôn vẻ đẹp mềm mại, nữ tính

Liên hoan phim Cannes lần thứ 79 diễn ra từ ngày 12 - 23.5 tại Cannes (Pháp). Năm nay, đạo diễn Park Chan Wook làm chủ tịch ban giám khảo cuộc thi chính, bên cạnh 8 thành viên: dàn diễn viên Demi Moore, Stellan Skarsgård, Ruth Negga, Isaach de Bankolé; các đạo diễn Chloé Zhao, Diego Céspedes, Laura Wandel và nhà biên kịch Paul Laverty.

Mùa liên hoan 2026 thiếu vắng những "bom tấn" từ Hollywood như năm ngoái nhưng lại gây chú ý với sự trở lại của nhiều đạo diễn kỳ cựu, từng gặt hái thành công ở các mùa trước. Loạt tác phẩm mới của Pawel Pawlikowski, Cristian Mungiu, Ryusuke Hamaguchi và Hirokazu Kore-eda... nằm trong số 22 phim tranh giải Cành cọ vàng 2026.

Trong khi đó, đạo diễn trẻ Việt Nam - Nguyễn Thiên Ân, cùng bộ phim Giấc mơ là ốc sên (The dream is a snail) góp mặt trong số 10 tác phẩm trực tiếp tranh giải Cành cọ vàng cho hạng mục phim ngắn, được lựa chọn trong số 3.184 tác phẩm đến từ hàng trăm quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới.

LHP Cannes 2026: Đạo diễn kỳ cựu trở lại

LHP Cannes lần thứ 79 (Pháp) diễn ra từ ngày 12 - 23.5.2026. Đạo diễn Park Chan Wook làm Chủ tịch Ban giám khảo cuộc thi chính.

