LHP Cannes 2026: Đạo diễn kỳ cựu trở lại

LHP Cannes 2026 thiếu vắng những "bom tấn" từ Hollywood như năm ngoái nhưng lại gây chú ý với sự trở lại của nhiều đạo diễn kỳ cựu, từng gặt hái thành công ở các mùa trước. Năm nay, có 22 tác phẩm được lựa chọn tranh giải Palme d'Or (Cành cọ vàng), trong đó những tác phẩm từ châu Âu chiếm số lượng áp đảo. 7 phim trong số này cũng đồng thời được đề cử ở hạng mục Queer Palm (giải thưởng dành cho các bộ phim có nội dung liên quan đến cộng đồng LGBTQIA+). Thêm vào đó, đường đua Cành cọ vàng quy tụ 5 nữ đạo diễn: Jeanne Herry, Léa Mysius, Valeska Grisebach, Marie Kreutzer và Charline Bourgeois-Tacquet.

Các đạo diễn Pawel Pawlikowski, Cristian Mungiu, Ryusuke Hamaguchi và Hirokazu Kore-eda (từ trái sang) Ảnh: AFP

Một trong những cái tên gây chú ý ở hạng mục Cành cọ vàng phải kể đến Paweł Pawlikowski (nhà làm phim người Ba Lan từng thắng giải Đạo diễn xuất sắc nhất tại mùa giải 2018 với Cold War). Ông trở lại bằng phim Fatherland có sự tham gia của nghệ sĩ gạo cội Hanns Zischler và minh tinh Sandra Hüller. Còn nhà làm phim người Romania, Cristian Mungiu (từng giành Cành cọ vàng 2007 với 4 Months, 3 Weeks and 2 Days) tham gia cuộc đua với tác phẩm mới Fjord có Sebastian Stan và Renate Reinsve đóng chính. Trong khi đó, đạo diễn Iran Asghar Farhadi (từng được vinh danh tại Cannes nhờ The Salesman và A Hero) đem Parallel Tales tranh giải quan trọng nhất ở LHP năm nay.

Đáng chú ý, điện ảnh Nhật Bản có loạt tác phẩm mới của Hirokazu Kore-eda, Ryusuke Hamaguchi và Koji Fukada cạnh tranh ở giải thưởng lớn nhất. Đạo diễn Hirokazu Kore-eda (từng giành Cành cọ vàng 2018 với Shoplifters) gây chú ý khi tái xuất với Sheep in the Box. Còn nhà làm phim Ryusuke Hamaguchi (từng có Drive My Car nhận giải Kịch bản xuất sắc tại Cannes rồi thắng Oscar 2022 cho Phim quốc tế xuất sắc) đem đến Cannes 2026 bộ phim nói tiếng Pháp đầu tiên trong sự nghiệp - All of a Sudden. Và Koji Fukada (giành giải Ban giám khảo hạng mục Un Certain Regard 2016 với Harmonium) góp mặt bằng phim Nagi Notes với kịch bản ấp ủ suốt nhiều năm.

Giấc mơ là ốc sên của đạo diễn trẻ Nguyễn Thiên Ân cạnh tranh ở hạng mục phim ngắn Ảnh: NSX

Điện ảnh Hàn Quốc có Hope - tác phẩm hành động, giả tưởng của Na Hong Jin, cạnh tranh đường đua căng thẳng nhất LHP năm nay.

LHP Cannes 2026 chỉ có 2 phim Mỹ tranh giải Cành cọ vàng. Đó là The Man I Love (Ira Sachs biên kịch và đạo diễn, Rami Malek - Tom Sturridge đóng chính) và Paper Tiger (James Gray biên kịch và đạo diễn, với sự tham gia của Adam Driver - Scarlett Johansson).

Đặc biệt, điện ảnh VN có sự tham gia của Giấc mơ là ốc sên (The dream is a snail) do Nguyễn Thiên Ân đạo diễn. Tác phẩm nằm trong số 10 phim trực tiếp tranh giải Cành cọ vàng cho hạng mục phim ngắn, được lựa chọn trong số 3.184 tác phẩm đến từ hàng trăm quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới. Giấc mơ là ốc sên kể câu chuyện của một diễn viên quần chúng, từ đó mở rộng ra hành trình nội tâm của những người trẻ mắc kẹt giữa đời sống tầm thường và khát vọng nghệ thuật xa vời.