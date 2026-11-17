Theo thông tin từ PETROCONS, khu đất có diện tích 3.400 m2, nằm tại thửa đất số 4, tờ bản đồ số 28, thôn 1, thị trấn Tam Đảo, H.Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc (nay thuộc xã Tam Đảo, tỉnh Phú Thọ). Khu đất này có mục đích sử dụng là đất thương mại dịch vụ với thời hạn sử dụng lâu dài.

Khu đất 3.400 m2 của PETROCONS tại xã Tam Đảo, tỉnh Phú Thọ

PETROCONS đưa ra các hình thức lựa chọn nhà đầu tư bao gồm: tổ chức bán đấu giá công khai trên Cổng Đấu giá tài sản quốc gia (dgts.moj.gov.vn) và các phương tiện thông tin đại chúng; hoặc đàm phán trực tiếp để cho thuê.

Cũng theo PETROCONS, hiện trên đất này đang có tài sản thuộc sở hữu của Công ty TNHH Đầu tư Mai Phương . Do đó, PETROCONS đưa ra 2 phương án linh hoạt cho nhà đầu tư:

Phương án 1: Chuyển nhượng toàn bộ quyền sử dụng đất (không bao gồm tài sản gắn liền với đất). Người trúng đấu giá sẽ trực tiếp làm việc với Công ty TNHH Đầu tư Mai Phương để giải quyết các quyền và nghĩa vụ liên quan (PETROCONS hỗ trợ hồ sơ pháp lý).

Phương án 2: Chỉ chuyển nhượng một phần diện tích khu đất tại vị trí không có tài sản của Công ty Mai Phương, trong đó PETROCONS chịu trách nhiệm tách quyền sử dụng đất tương ứng cho nhà đầu tư.

Người trúng đấu giá trực tiếp liên hệ và làm việc với Công ty TNHH Đầu tư Mai Phương để giải quyết các quyền và nghĩa vụ liên quan. PETROCONS sẽ hỗ trợ cung cấp hồ sơ pháp lý có liên quan để đơn vị trúng đấu giá thuận lợi trong quá trình làm việc với Công ty Mai Phương.

Trong trường hợp chuyển nhượng một phần diện tích khu đất không có tài sản của Công ty Mai Phương, PETROCONS sẽ có trách nhiệm tách quyền sử dụng đất cho Nhà đầu tư tương ứng với diện tích chuyển nhượng.

Thời gian đấu giá và giá khởi điểm sẽ được PETROCONS thông báo rộng rãi, công khai trên Cổng Đấu giá tài sản Quốc gia http://dgts.moj.gov.vn và các phương tiện thông tin đại chúng. Giá cho thuê khu đất sẽ được đàm phán thống nhất giữa PETROCONS và đơn vị có nhu cầu thuê đất.

Các nhà đầu tư quan tâm có thể tìm hiểu thông tin trực tiếp tại trụ sở của PETROCONS (tầng 14, Tòa nhà Viện Dầu khí Việt Nam, số 167 phố Trung Kính, P.Yên Hòa, TP.Hà Nội hoặc liên hệ đầu mối phụ trách: ông Ngô Thành Ba - Ban Kế hoạch Đầu tư và Tái cơ cấu, SĐT: 0915107878.