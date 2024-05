Petrovietnam tham gia nhiều hoạt động an sinh xã hội nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Ông Trần Quang Dũng, Trưởng Ban Truyền thông và Văn hóa Doanh nghiệp tham gia đoàn dâng hương tại Đền thờ các anh hùng, liệt sĩ Điện Biên

Góp sức giúp dân xóa đói giảm nghèo

Đoàn công tác của Petrovietnam do ông Trần Quang Dũng, Trưởng Ban Truyền thông và Văn hóa doanh nghiệp làm trưởng đoàn, đã trực tiếp lên Điện Biên triển khai các hoạt động truyền thông và an sinh xã hội trong dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ.

Đại diện Petrovietnam, ông Trần Quang Dũng đã có buổi làm việc với Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên Trần Quốc Cường.

Thông tin cho lãnh đạo tỉnh Điện Biên, ông Trần Quang Dũng đã chia sẻ những kết quả sản xuất, kinh doanh nổi bật của Petrovietnam trong thời gian qua và khẳng định: Đối với mảnh đất Điện Biên, người lao động dầu khí luôn ý thức trong việc góp phần cùng địa phương xóa đói giảm nghèo, nâng cao đời sống người dân.

Ông Trần Quang Dũng trao đổi với Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên Trần Quốc Cường

Theo đó, Petrovietnam đã tích cực hưởng ứng, tham gia các hoạt động tuyên truyền, an sinh xã hội nhân dịp kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ.

Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên, Trần Quốc Cường đã chúc mừng những thành tựu to lớn của Petrovietnam đối với đất nước, cảm ơn tấm lòng của tập thể người lao động dầu khí dành cho tỉnh Điện Biên trong nhiều năm qua.

"Điện Biên mong tiếp tục đón nhận những tình cảm quý báu của tập thể người lao động dầu khí nhằm nâng cao đời sống người dân trên mảnh đất giàu truyền thống anh hùng này", ông Cường bày tỏ.

Ông Trần Quang Dũng chụp ảnh lưu niệm cùng các vận động đạt thành tích cao trong cuộc đua xe Hướng về Điện Biên năm 2024

Tri ân các anh hùng liệt sĩ Điện Biên

Tại TP.Điện Biên Phủ, Trưởng Ban Truyền thông và Văn hóa doanh nghiệp etrovietnam đã cùng ban tổ chức Cuộc đua xe đạp: Về Điện Biên Phủ 2024 - Cúp Báo Quân đội nhân dân dâng hương tại Đền thờ các anh hùng, liệt sĩ tỉnh Điện Biên.

Phát biểu tại lễ bế mạc, ông Trần Quang Dũng nhấn mạnh, cuộc đua không chỉ là hoạt động văn hóa thể thao mà còn là sự kiện giáo dục truyền thống rất có ý nghĩa, tôn vinh quá khứ hào hùng của Đảng quang vinh, dân tộc anh hùng, quân đội anh hùng.

"Tôi xin đặc biệt chúc mừng 70 vận động viên, dù các thứ hạng khác nhau nhưng sự về đích của các vận động viên nơi đây đã là chiến thắng. Bởi chúng ta đã đem niềm tự hào, chia sẻ với đồng bào, đồng chí trên tất cả các chặng đua đã đi qua", ông Dũng bày tỏ.

Ông Trần Quang Dũng tham dự chương trình cầu truyền hình trực tiếp "Dưới lá cờ Quyết Thắng" tại điểm cầu Điện Biên

Tối 6.5, ông Trần Quang Dũng đã tham dự chương trình cầu truyền hình trực tiếp: Dưới lá cờ quyết thắng, có với sự đồng hành của Petrovietnam, được tổ chức tại 5 điểm cầu trên cả nước: TP.Điện Biên Phủ (tỉnh Điện Biên), Hà Nội, Thanh Hóa, Kon Tum và TP.HCM.

Dịp này, đoàn công tác của Petrovietnam đã thăm và làm việc với lãnh đạo Công an tỉnh Điện Biên và Bệnh viện 7.5, đây là bệnh viện hạng 3, thuộc Công an tỉnh Điện Biên có có 8 khoa, phòng trực thuộc và có tổng số 77 cán bộ, chiến sĩ, lao động.

Bệnh viện có chức năng, nhiệm vụ là tuyến khám chữa bệnh cơ bản ban đầu, quản lý sức khỏe cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh Điện Biên và lực lượng công an nhân dân đóng quân trên địa bàn; đối tượng chính sách; can, phạm nhân. Bệnh viện 7.5 cũng còn thực hiện khám, điều trị cho cán bộ, chiến sĩ công an các tỉnh bắc Lào phục vụ công tác đối ngoại; là đơn vị thường trực sẵn sàng triển khai đơn vị y tế phục vụ yêu cầu công tác chiến đấu của lực lượng công an.

Nhưng hiện nay, Bệnh viện 7.5 gặp nhiều khó khăn, nhất là về cơ sở vật chất, trang thiết bị y tế; chưa có đủ trang thiết bị phục vụ cho hoạt động trị liệu phục hồi chức năng cho người bệnh…

Ông Trần Quang Dũng thăm Bệnh viện 7.5

Hỗ trợ Bệnh viện 7.5, Petrovietnam sẽ hỗ trợ 5 tỉ đồng. Ông Trần Quang Dũng cho biết, sẽ tích cực triển khai nhanh việc hỗ trợ kinh phí để bệnh viện cải tạo cơ sở vật chất, mua sắm trang thiết bị y tế.

Dịp này, ông Trần Quang Dũng đến thăm, chúc mừng Thượng tọa Thích Đức Thiện - Đại biểu Quốc hội, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký T.Ư Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trưởng Ban Trị sự Hội Phật giáo tỉnh Điện Biên nhân kỷ niệm 10 năm thành lập Ban trị sự Phật giáo tỉnh Điện Biên.