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    Giáo dục

    PGS-TS Nguyễn Quang Lịch được bổ nhiệm làm Hiệu trưởng Trường Kỹ thuật và công nghệ Huế

    Lê Hoài Nhân
    Lê Hoài Nhân
    PGS-TS Nguyễn Quang Lịch vừa được Đại học Huế bổ nhiệm giữ chức Hiệu trưởng Trường Kỹ thuật và công nghệ. Đây là trường mới được thành lập, trên cơ sở nâng cấp từ khoa lên trường.

    Ngày 5.10, tin từ Đại học Huế cho biết, vừa có quyết định bổ nhiệm PGS-TS Nguyễn Quang Lịch giữ chức Hiệu trưởng Trường Kỹ thuật và công nghệ. Đây là đơn vị đào tạo các ngành kỹ thuật, công nghệ và các ngành đón đầu xu thế số của Đại học Huế.

    Đại học Huế bổ nhiệm hiệu trưởng trường mới đào tạo kỹ thuật và công nghệ - Ảnh 1.

    PGS-TS Nguyễn Quang Lịch

    ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

    Theo đó, PGS-TS Nguyễn Quang Lịch sẽ giữ chức Hiệu trưởng Trường Kỹ thuật và công nghệ trong thời hạn 5 năm kể từ hôm nay 5.10.

    Trước đó, ngày 29.9, GS Nguyễn Vũ Quốc Huy, quyền Giám đốc Đại học Huế, đã ký quyết định thành lập Trường Kỹ thuật và công nghệ - Đại học Huế. Việc thành lập trường này dựa trên cơ sở sắp xếp, sáp nhập Khoa Kỹ thuật và công nghệ; Khoa Quốc tế; Viện Nghiên cứu phát triển kinh tế - xã hội thuộc Đại học Huế.

    Trường Kỹ thuật và công nghệ là đơn vị thuộc Đại học Huế, chưa có tư cách pháp nhân và chịu sự quản lý toàn diện, trực tiếp của Đại học Huế.

    Trường có trụ sở chính đặt tại số 27 Phan Đình Phùng, phường Thuận Hóa, thành phố Huế (trụ sở trước đây của Khoa Kỹ thuật và công nghệ).

    Đại học Huế bổ nhiệm hiệu trưởng trường mới đào tạo kỹ thuật và công nghệ - Ảnh 2.

    Trường có trụ sở chính đặt tại số 27 Phan Đình Phùng, thành phố Huế

    ẢNH: HẢI LÊ

    Sau khi thành lập, trường đào tạo bậc đại học, sau đại học trong các lĩnh vực kỹ thuật, công nghệ, truyền thông, quan hệ quốc tế... Đây là những ngành đào tạo được kế thừa từ Khoa Kỹ thuật và công nghệ và Khoa Quốc tế của Đại học Huế.

    Trước khi trở thành Hiệu trưởng Trường Trường Kỹ thuật và công nghệ, PGS-TS Nguyễn Quang Lịch từng tham gia công tác giảng dạy, nghiên cứu chuyên ngành và là một trong những nhân sự đầu tiên đặt nền móng xây dựng Khoa Kỹ thuật và công nghệ từ những ngày đầu thành lập vào cuối năm 2019.

    Thời điểm này, ông Lịch giữ chức Khoa trưởng, góp phần phát triển các ngành đào tạo trọng điểm, như: kỹ thuật máy tính, khoa học dữ liệu và trí tuệ nhân tạo, kỹ thuật điều khiển và tự động hóa, kỹ thuật điện, kỹ thuật xây dựng, công nghệ kỹ thuật ô tô, công nghệ kỹ thuật điện, điện tử...

    Khoa Kỹ thuật và công nghệ cũng là đơn vị tiên phong đào tạo chương trình công nghệ thiết kế vi mạch và công nghệ kỹ thuật điện, điện tử của Đại học Huế.

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