Tân thủ khoa nghẹn ngào cảm ơn mẹ: 'Lâu rồi mẹ mới có một ngày nghỉ ngơi'

Sáng 27.9, Trường đại học Kinh tế, Đại học Huế tổ chức lễ tốt nghiệp đợt 3 năm 2026, trao bằng cho 626 tân cử nhân, 1 tiến sĩ và 3 thạc sĩ. Trần Thảo Vy (tân cử nhân ngành marketing, quê ở phường Nam Đông Hà, tỉnh Quảng Trị) là 1 trong 2 thủ khoa của đợt tốt nghiệp với điểm số 3,8/4.

Tân thủ khoa ngành marketing Trần Thảo Vy xúc động đại diện cho các tân cử nhân đọc diễn văn tri ân tại buổi lễ tốt nghiệp

ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

Đại diện cho hơn 600 tân khoa bước lên bục phát biểu, Vy dành những lời giãi bày chân thành, đong đầy cảm xúc hướng về người mẹ thân yêu đang ngồi dưới khán phòng.

"Người con muốn gửi lời tri ân sâu sắc nhất hôm nay là mẹ. Đây là lần đầu tiên mẹ đặt chân đến ngôi trường con gắn bó suốt 4 năm, và cũng là lần đầu sau hơn 20 năm con thấy mẹ cho phép mình nghỉ ngơi. Một mình nuôi con khôn lớn, mẹ chưa từng để con phải chịu chút thiệt thòi nào", nữ thủ khoa nghẹn ngào.

Thay mặt các tân cử nhân, Vy trải lòng về khoảng thời gian rời xa quê nhà để tập sống tự lập. Với Vy, chính những ngày vắng bữa cơm ấm cúng đã giúp những người trẻ hiểu rõ hơn giá trị của 2 chữ gia đình.

Bà Lê Thị Chín (57 tuổi) rơm rớm nước mắt, xúc động khi nghe những lời tri ân nghẹn ngào từ con gái ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

Nữ thủ khoa cũng thay mặt các bạn trẻ gửi lời tri ân tới các đấng sinh thành: "Bốn năm qua, dù cha mẹ không cùng chúng con lên giảng đường, nhưng ở quê nhà vẫn âm thầm lo toan, chắt chiu từng đồng để chúng con yên tâm học tập. Phía sau tấm bằng hôm nay không chỉ là sự nỗ lực của chúng con, mà là biết bao yêu thương, nhọc nhằn của cha mẹ... Chúng con nhất định sẽ thành công để không phụ công lao nuôi dưỡng này".

Đứng ở hàng ghế khán giả nhìn lên sân khấu, bà Lê Thị Chín (57 tuổi, mẹ của Thảo Vy) không giấu được giọt nước mắt tự hào.

Chồng mất từ khi Vy mới 5 tuổi, một mình bà gồng gánh bươn chải nuôi 2 con nhỏ bằng quán cơm bình dân ở quê. Vất vả là thế, nhưng sự chăm ngoan, hiếu học của các con chính là nguồn động viên lớn nhất giúp bà vượt qua nghịch cảnh.

Thảo Vy trở thành 1 trong 2 thủ khoa của đợt tốt nghiệp với điểm số ấn tượng 3,8/4 ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

Bà Chín xúc động nhớ lại: "Những năm tháng vắng bóng người cha, các con không chỉ học giỏi mà còn biết thương mẹ, quán xuyến phụ giúp buôn bán, chưa từng làm tôi phải phiền lòng. Hôm nay tôi gác lại toàn bộ công việc để vô Huế chứng kiến ngày con trưởng thành. Kể từ khi nhà tôi (chồng tôi-NV) qua đời, có lẽ đây là ngày tôi hạnh phúc nhất. Thấy con đứng trên sân khấu phát biểu, lòng tôi xúc động, chỉ mong sau này bước ra đời con sẽ sớm tìm được một công việc tốt".

Chia sẻ thêm với PV Thanh Niên sau buổi lễ, Thảo Vy cho biết có những thời điểm mẹ phải đi làm ăn xa nhưng 2 chị em luôn tự ý thức đùm bọc nhau. "Hôm nay có mẹ và gia đình chứng kiến ngày em tốt nghiệp, em tin rằng ở nơi xa, ba vẫn đang theo dõi và mỉm cười khi thấy mẹ đã nuôi dạy chị em chúng em khôn lớn. Em sẽ tiếp tục nỗ lực để không phụ lòng ba mẹ", Vy tâm sự.

Khoảnh khắc hạnh phúc của 2 mẹ con Thảo Vy sau lễ tốt nghiệp ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

Ngày Vy tốt nghiệp có sự chứng kiến và chung vui của cả gia đình ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

Nói về chặng đường phía trước, nữ tân thủ khoa bộc bạch nguyện vọng muốn học lên cao hơn.

Đam mê ngành marketing từ những năm THPT, bí quyết đạt kết quả cao của Vy khi vào đại học là tập trung nghe giảng trên lớp, ôn tập và thực hành ngay khi về nhà, đồng thời chủ động cập nhật các xu hướng mới trên mạng xã hội.

Hãy luôn mang theo lòng biết ơn khi bước ra thế giới

Trong số các sinh viên ra trường đợt này, có 23 em xếp loại xuất sắc, 126 em loại giỏi, 357 em loại khá và 120 em đạt loại trung bình. Tại lễ tốt nghiệp, nhà trường cũng đã vinh danh các tân cử nhân có thành tích xuất sắc.

Nhà trường vinh danh các tân cử nhân tốt nghiệp xuất sắc ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

PGS-TS Trương Tấn Quân, Hiệu trưởng Trường đại học Kinh tế, Đại học Huế, mong muốn sinh viên bước ra thế giới rộng lớn với sự tự tin, bản lĩnh và khát vọng cống hiến, nhưng trên hết là giữ trọn tấm lòng nhân hậu, vị tha và biết ơn.

"Thế giới bên ngoài chắc chắn sẽ rộng lớn hơn, đa dạng hơn nhưng cũng khắc nghiệt hơn rất nhiều. Thầy tin rằng nếu các anh chị và các em mang theo một cách nhìn nhân văn, biết thấu cảm, cùng một tấm lòng nhân hậu và vị tha, thì chắc chắn thế giới đó cũng sẽ trở nên ấm áp, bình lặng hơn đối với mỗi chúng ta", PGS-TS Trương Tấn Quân nói.

PGS-TS Trương Tấn Quân, Hiệu trưởng Trường đại học Kinh tế, Đại học Huế, dặn dò các tân khoa ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

Hiệu trưởng nhà trường cũng nhắn gửi: "Đằng sau thành công của các em là mồ hôi, nước mắt và nhọc nhằn của cha mẹ. Có thể hôm nay họ không có mặt ở đây, có thể họ chưa được học hành cao, nhưng đức vị tha và sự hy sinh của họ luôn ngời sáng như ngọn hải đăng giữa biển cả. Hãy luôn trân trọng và biết ơn cha mẹ, thầy cô".

Trong khoảnh khắc lắng đọng cuối buổi lễ, toàn thể hội trường đã cùng đặt tay lên ngực trái, gửi lời tri ân sâu sắc tới các thầy cô giáo và những đấng sinh thành vì những hy sinh thầm lặng suốt nhiều năm qua.