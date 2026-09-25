Thủ khoa đầu vào Trường đại học Nông lâm Huế 'lớn lên cùng tình yêu động vật'

Ngày 25.9, Trường đại học Nông lâm, Đại học Huế tổ chức lễ khai giảng khóa 60 (năm học 2026 – 2027) chào đón 1.300 tân sinh viên.

Lễ khai giảng diễn ra trang trọng tại Nhà hát Sông Hương ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

Trường đại học Nông lâm, Đại học Huế chào đón 1.300 tân sinh viên khóa học 60 ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

Trong khóa học này, tân sinh viên Nguyễn Xuân Huy (18 tuổi, quê Quảng Ngãi) trở thành thủ khoa đầu vào của Trường đại học Nông lâm, Đại học Huế với tổng điểm 29,33 (khối B00, theo hình thức xét tuyển học bạ). Huy chọn theo học ngành chăn nuôi - thú y.

Lãnh đạo Đại học Huế và Trường đại học Nông lâm trao bằng khen cho thủ khoa đầu vào Nguyễn Xuân Huy ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

Đại diện cho gần 1.300 tân sinh viên phát biểu tại lễ khai giảng, Huy bày tỏ niềm vinh dự, xúc động khi đạt danh hiệu thủ khoa đầu vào. Huy chia sẻ, phía sau thành tích đạt được ngày hôm nay là những ngày tháng ba mẹ âm thầm lo lắng, hy sinh.

"Hôm nay, con muốn nói với ba mẹ rằng cảm ơn ba mẹ vì đã cho con cơ hội được học tập, được theo đuổi ước mơ và được bước vào cánh cổng đại học mà con hằng mong muốn", Huy bộc bạch.

Nguyễn Xuân Huy đại diện cho gần 1.300 tân sinh viên phát biểu tại lễ khai giảng ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

Chàng thủ khoa đầu vào của khóa 60 cũng nhìn nhận, danh hiệu thủ khoa không phải là vạch đích mà là tiếng còi báo hiệu cho một cuộc đua mới, nơi bản thân phải tự nghiên cứu, chủ động dấn thân.

Chia sẻ với PV Thanh Niên sau lễ khai giảng nhiều cảm xúc, Nguyễn Xuân Huy cho biết cha làm nghề nuôi heo và kinh doanh thức ăn chăn nuôi. Lớn lên cùng tình yêu dành cho động vật, ngay từ những năm học THPT, Huy đã sớm định hướng theo học ngành chăn nuôi - thú y để tiếp tục phát triển công việc của gia đình.

GS-TS Lê Đình Phùng, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường đại học Nông lâm, Đại học Huế, phát biểu chúc mừng các tân sinh viên ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

Phát biểu tại buổi lễ, GS-TS Lê Đình Phùng, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường đại học Nông lâm, Đại học Huế, chúc mừng các tân sinh viên và nhấn mạnh nhà trường tiếp tục nâng cao chất lượng đào tạo, đẩy mạnh nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo, tăng cường hội nhập và lấy người học làm trung tâm; hướng tới đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn khu vực miền Trung, Tây nguyên và cả nước.

Với triết lý giáo dục "Phát triển toàn diện – Gắn với thị trường lao động – Hội nhập quốc tế", nhà trường tiếp tục đổi mới phương thức đào tạo, đẩy mạnh nghiên cứu khoa học, phục vụ cộng đồng và hướng tới phát triển bền vững, góp phần đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao.

Trường đại học Nông lâm, Đại học Huế công bố các quyết định khen thưởng, trao học bổng cho sinh viên thủ khoa, sinh viên vượt khó học tập tốt ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

Dịp này, Trường đại học Nông lâm, Đại học Huế cũng công bố các quyết định khen thưởng, trao học bổng cho sinh viên thủ khoa, sinh viên vượt khó học tập tốt. Nhà trường tiếp nhận hơn 1,4 tỉ đồng tài trợ từ các tổ chức, doanh nghiệp. Trong đó, dành 380 triệu đồng trao học bổng cho thủ khoa và sinh viên có hoàn cảnh khó khăn; 870 triệu đồng hỗ trợ các hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học cho sinh viên.