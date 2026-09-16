PGS-TS Trần Văn Ngọc: Mười mấy tuổi có thể mắc ung thư phổi

Ngày 16.9, Báo Sài Gòn Giải phóng kết hợp Phòng khám đa khoa Ngọc Minh tổ chức talkshow với chủ đề: "Bệnh lý hô hấp tầm soát sớm để không bỏ lỡ thời điểm vàng". Trong đó, ung thư phổi là một trong các bệnh lý hô hấp được chuyên gia nhấn mạnh.

Buổi talkshow có sự tham dự của các chuyên gia về bệnh lý hô hấp: PGS-TS Trần Văn Ngọc, PGS-TS Lê Tiến Dũng, TS-BS Phạm Ngọc Hoàng Long.

Phát hiện ung thư phổi khi còn trẻ

Chia sẻ tại buổi talkshow, PGS-TS Trần Văn Ngọc, Chủ tịch Hội Hô hấp TP.HCM, cho biết bệnh lý hô hấp có xu hướng trẻ hóa và ngày càng gia tăng. Theo ông, hai yếu tố quan trọng là tác động của môi trường và ý thức phát hiện, đi khám sớm.

Hệ hô hấp tiếp xúc trực tiếp với môi trường nên chịu ảnh hưởng lớn từ không khí ô nhiễm, bụi mịn và môi trường sống. Những yếu tố này có thể gây bệnh cấp tính như hen hoặc diễn biến lâu dài, làm suy giảm chức năng phổi và sức đề kháng, khiến trẻ dễ mắc vi rút, vi khuẩn, COPD (bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính) hoặc ung thư phổi. Tình trạng hen ở trẻ em cũng ngày càng tăng theo mức độ ô nhiễm môi trường.

Theo các chuyên gia, tầm soát bệnh là tìm bệnh khi người bệnh chưa có triệu chứng ẢNH: DUY TÍNH

Bên cạnh đó, ý thức chăm sóc sức khỏe và phát hiện bệnh sớm cũng thay đổi. Theo PGS-TS Trần Văn Ngọc, khoảng 30 - 40 năm trước, nhiều người chỉ đi khám khi bệnh đã nặng. Hiện nay, điều kiện kinh tế phát triển cùng thông tin từ báo chí giúp người dân quan tâm hơn đến sức khỏe và chủ động phát hiện bệnh sớm. Ông dẫn chứng ung thư phổi trước đây thường được phát hiện ở khoảng 60 tuổi, nhưng hiện đã có những trường hợp trẻ hơn, thậm chí ở độ tuổi mười mấy.

Ai cần tầm soát ung thư phổi?

Theo PGS-TS Trần Văn Ngọc, "thời điểm vàng" trong bệnh lý hô hấp là khi bệnh được phát hiện, chẩn đoán ở thời điểm cơ may điều trị khỏi cao nhất. Tầm soát là tìm bệnh khi người bệnh chưa có triệu chứng.

Với ung thư phổi, nếu phát hiện khi bệnh nhân còn có thể phẫu thuật, khả năng khỏi hoàn toàn hoặc tỷ lệ sống 5 năm rất cao. Nhiều bệnh nhân được phát hiện qua tầm soát, sau đó phẫu thuật và đến nay đã sống 10 - 15 năm.

PGS-TS Trần Văn Ngọc, Chủ tịch Hội Hô hấp TP.HCM ẢNH: DUY TÍNH

Theo ông, một người từ 50 - 80 tuổi, mỗi ngày hút 1 gói thuốc lá và hút trong vòng 20 năm thì cần tầm soát ung thư phổi bằng CT-Scanner liều thấp mỗi năm. Người trên 40 tuổi có tiền sử hút thuốc lá 1 - 2 gói mỗi ngày nên được tầm soát. Một số người trẻ hơn cũng cần lưu ý nếu hút thuốc từ sớm hoặc có yếu tố gia đình, như có cha hoặc mẹ mắc COPD, ung thư phổi, đặc biệt ung thư phổi sớm, đồng thời có hút thuốc lá.

PGS-TS Trần Văn Ngọc cho biết số bệnh nhân được phát hiện bệnh phổi ở giai đoạn sớm hiện chỉ khoảng 10 - 15%. Riêng ung thư phổi, khoảng 3/4 bệnh nhân đến khám đã ở giai đoạn không còn mổ được.

Ông cho rằng không thể tầm soát đại trà vì sẽ làm tăng chi phí, do đó cần xác định đúng nhóm nguy cơ. Theo ông, tầm soát ung thư phổi theo tiêu chuẩn tại Mỹ có thể giúp giảm tử vong 20%.

Theo PGS-TS Trần Văn Ngọc, tầm soát và phát hiện sớm giúp điều trị đơn giản hơn, tiên lượng tốt hơn, giảm chi phí và hạn chế ảnh hưởng đến sức khỏe.