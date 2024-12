Phá án thành công vụ giang hồ Bình 'Kiểm', C02 nhận thư khen

Ngày 9.12, trung tướng Nguyễn Văn Long, Thứ trưởng Bộ Công an đã có thư khen Cục Cảnh sát hình sự (C02) Bộ Công an về thành tích phối hợp, đấu tranh bắt giữ 16 đối tượng trong vụ triệt phá băng nhóm tội phạm do Bình "Kiểm" cầm đầu.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Long ẢNH: GIA HÂN

Trong thư, trung tướng Long cho hay đây là chiến công xuất sắc, thể hiện sự mưu trí, sắc bén về nghiệp vụ và tinh thần trách nhiệm cao của C02 trong triển khai chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an về phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm có tổ chức, tội phạm xuyên quốc gia, tội phạm sử dụng vũ khí, công cụ hỗ trợ gây án.

Theo Thứ trưởng Bộ Công an, kết quả đấu tranh chuyên án đã phản ánh sự hiệp đồng tác chiến hiệu quả giữa các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an và công an các địa phương; đồng thời, răn đe, phòng ngừa tội phạm, củng cố niềm tin của nhân dân đối với lực lượng công an nhân dân.

Lập kế hoạch bắt cóc người mẫu để quay clip sex

Trước đó, C02 đã phối hợp với Công an Lào và các đơn vị nghiệp vụ liên quan đập tan âm mưu bắt cóc người mẫu, ca sĩ nổi tiếng để ép quay clip khiêu dâm do trùm giang hồ Bình "Kiểm" (tức Nguyễn Đức Bình, 54 tuổi, quê Quảng Ninh, trú tại TP.HCM) cầm đầu.

Trong vụ án, Bình "Kiểm" bị khởi tố về hai tội tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng và mua bán trái phép vũ khí quân dụng.

Trùm giang hồ Bình "Kiểm" ẢNH: CÔNG AN CUNG CẤP

Ngoài ra còn 16 bị can khác là đàn em, bạn tù của Bình "Kiểm" bị khởi tố về tội tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng, tội lừa đảo, đánh bạc và tổ chức đánh bạc...

Theo C02, Bình là đối tượng giang hồ cộm cán, có nhiều tiền án, tiền sự. Tháng 4 vừa qua, Bình ra tù tiếp tục tụ tập "đàn em" và bạn tù để hình thành băng nhóm tội phạm.

Theo kế hoạch mà Bình là người chủ mưu, băng nhóm này sẽ tổ chức sự kiện mời một số người mẫu, ca sĩ nổi tiếng tham gia sau đó sẽ bắt cóc, sử dụng vũ khí đe dọa, cưỡng ép quan hệ tình dục và quay video. Các hình ảnh này sẽ được chuyển cho đồng bọn tại Mỹ phát tán lên các trang website khiêu dâm để kiếm tiền.

Lên kế hoạch xong, Bình phân công đàn em đi gặp gỡ kêu gọi tiền đầu tư và phân công nhiệm vụ cho từng người. Thời gian, địa điểm thực hiện cũng được băng nhóm này lên lịch sẵn.

Súng AK thu giữ từ băng nhóm của Bình ẢNH: CÔNG AN CUNG CẤP

Ngoài 16 đối tượng bị C02 khởi tố, Công an Lào cũng khởi tố 4 người khác về tội mua bán, vận chuyển và tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng.

C02 cho hay, đây là vụ án điển hình trong đấu tranh với băng nhóm tội phạm hình sự hoạt động có tổ chức, xuyên quốc gia. Các đối tượng trong chuyên án đều là những đối tượng hình sự cộm cán, nhiều tiền án tiền sự và thực hiện hành vi manh động, liều lĩnh, dùng vũ khí quân dụng để phạm tội tại Lào và Việt Nam.

Quá trình đấu tranh, cảnh sát 2 nước đã thu giữ 3 súng AK, 8 súng ngắn quân dụng các loại, hơn 1.400 viên đạn, 5 áo giáp chống đạn và nhiều tang vật liên quan.