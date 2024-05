Phá bí mật của 'ông trùm' tiền giả

Chiều 7.5, TAND TP.Đà Nẵng kết thúc ngày xét xử sơ thẩm nhóm sản xuất, tiêu thụ tiền giả với số tiền gần 2 tỉ đồng.



HĐXX tuyên phạt Trần Văn Miên (36 tuổi, ngụ TT.Năm Căn, Cà Mau) tù chung thân, Nguyễn Như Phú (53 tuổi, ngụ TP.Thủ Đức, TP.HCM) 20 năm tù, Nguyễn Thị Cẩm Duyên (36 tuổi) 18 năm tù, Huỳnh Hoàng Thương (19 tuổi) 12 năm tù và Huỳnh Thị Thúy Hằng (48 tuổi, cùng ngụ Q.7, TP.HCM) 14 năm tù cùng tội làm, tàng trữ, lưu hành tiền giả.

HĐXX cũng tuyên phạt Đoàn Văn Dương (35 tuổi) 14 năm tù, Hồ Văn Tiện (36 tuổi, cùng ngụ H.Thăng Bình, Quảng Nam) 7 năm tù cùng tội tàng trữ, lưu hành tiền giả.

Trùm tiền giả Trần Văn Miên trước tòa NGUYỄN TÚ

Bí mật từ loại giấy A4

Theo cáo trạng, Miên có 2 tiền án (năm 2011, 2014) với 3 năm 8 tháng tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, 2 lần bị đưa đi cai nghiện (năm 2016, 2023). Còn Dương có nhân thân xấu, từng bị tuyên phạt 1 năm 6 tháng tù về tội cố ý gây thương tích.

Tháng 1.2020, Miên và Duyên quen nhau qua Zalo và chung sống như vợ chồng tại TP.HCM. Miên cưu mang Duyên, 4 con riêng của Duyên và cả Phú, là "người anh xã hội" ốm yếu của Duyên, cho Phú ở chung để phụ việc nhà.

Miên chủ mưu, tự nghiên cứu cách làm tiền giả, tự mua và lắp ráp khoảng 20 máy in, máy tính, máy dập, máy chiếu… và đào tạo Duyên, Phú, Thương và Hằng. Suốt năm đầu tiên, Miên thất bại vì tiền giả bị lỗi, chất lượng không đạt nên đốt toàn bộ.

Trước tòa, Miên khai đến tháng 6.2021, sau 18 tháng "nghiên cứu, thử nghiệm", Miên tìm được loại giấy làm tiền giả, đã làm ra khoảng 200 triệu đồng tiền giả, tiêu thụ ở nhiều tỉnh thành miền Nam mà không bị phát hiện.

Từ tháng 9.2022, cả nhóm chuyển đến thuê nhà khu dân cư Phong Phú (H.Bình Chánh, TP.HCM) và mở sào huyệt quy mô lớn. Miên đặt "đầu não" cơ sở tại phòng ngủ của Miên và Duyên ở tầng 2, chỉ có Miên và Duyên được vào. Tại đây Miên dùng máy tính tạo mẫu tiền giả.

Nguyễn Thị Cẩm Duyên khai trước tòa NGUYỄN TÚ

Tại tầng 3, Phú, Thương làm các tờ tiền giả, cắt xén, đánh bóng, in mệnh giá... Tiền thành phẩm được Phú trực tiếp kiểm tra, đạt chất lượng mới đưa Duyên cất giấu ở "đầu não" phòng ngủ tầng 2. Mỗi tuần, nhóm bị cáo làm tiền giả 1 - 2 lần với khoảng 200 - 300 tờ/lần (mệnh giá 500.000 đồng).

Giấu súng, lựu đạn, ma túy ở sào huyệt

Để tiêu thụ tiền giả, Miên đăng quảng cáo bán tiền giả trên các hội nhóm Facebook. Tháng 11.2022, Dương liên hệ qua Zalo mua 50 triệu đồng tiền giả với giá 10 triệu đồng tiền thật. Nghe Dương than vãn tiêu thụ khó khăn, Miên cho Dương thêm tiền giả, tổng cộng 86 triệu đồng.

Dương thắc mắc tiền nhận được nhiều hơn thỏa thuận thì Miên nói nếu tiêu thụ thành công sẽ cho thêm. Dương rủ Tiện đi tiêu thụ tiền giả thì bị bắt.

Các máy móc, đồ nghề do Miên tự chế, lắp ráp để làm tiền giả NGUYỄN TÚ

Tại thời điểm bị bắt, các bị cáo đã hoàn thiện 1.300 tờ tiền giả mệnh giá 500.000 đồng (900 triệu đồng), 388 tờ A4 in hình tiền mệnh giá 500.000 đồng (777,5 triệu đồng chưa thành phẩm). Tổng cộng tiền giả nhóm bị cáo làm, tàng trữ, lưu hành là gần 2 tỉ đồng.

Ngoài tiền giả, cơ quan công an còn phát hiện tại sào huyệt của Miên gần 60 giấy tờ giả, 2 hộp linh kiện súng đạn, 1 băng đạn, lựu đạn, 4 gram ma túy. Các hành vi liên quan đến ma túy, làm giả giấy tờ và tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng của Miên đã được Công an TP.Đà Nẵng bàn giao cho Công an TP.HCM tiếp tục xử lý.