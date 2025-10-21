Phà Bình Quới sắp hoạt động lại, người dân mong chờ chuyến qua sông đầu tiên

Mong chờ phà Bình Quới sớm hoạt động trở lại chính là những gì mà người dân tại P.Bình Quới, TPHCM ngóng trông từng ngày.

Theo đó, Phó chủ tịch UBND TP.HCM Bùi Xuân Cường đã chỉ đạo các đơn vị liên quan khôi phục hoạt động phà Bình Quới trong tháng 10.2025 để giảm ùn tắc cho khu vực. Đặc biệt, trong bối cảnh cầu Bình Triệu 1 đang trong quá trình nâng tĩnh không và tình trạng ùn tắc giao thông càng trở nên phức tạp.

Phà Bình Quới là một trong những tuyến giao thông đường thủy trọng điểm kết nối bán đảo Thanh Đa (quận Bình Thạnh cũ) với TP.Thủ Đức cũ đang được kỳ vọng sẽ sớm “giải cứu” tình trạng ùn tắc nghiêm trọng ở cửa ngõ phía Đông TP.HCM.

Phà Bình Quới là một trong những tuyến giao thông đường thủy trọng điểm kết nối bán đảo Thanh Đa (quận Bình Thạnh cũ) với TP.Thủ Đức cũ ẢNH: SẦM ÁNH

Việc phà Bình Quới ngừng hoạt động đã khiến nhiều người dân đến bến phà phải quay đầu xe, di chuyển vòng qua cầu Bình Triệu hoặc các tuyến đường khác, kéo dài quãng đường và thời gian đi lại, gây áp lực lớn lên các tuyến đường vốn đã quá tải như Quốc lộ 13, đường Phạm Văn Đồng và đường Đinh Bộ Lĩnh.

Sự trở lại của phà không chỉ góp phần giảm tải cho hệ thống giao thông đường bộ mà còn mang lại sự thuận tiện, tiết kiệm chi phí và thời gian cho hàng ngàn người dân thường xuyên qua lại giữa hai bên bờ sông Sài Gòn.

Theo ông Nguyễn Minh Hoàng, người dân sinh sống tại đây, trước đây, mỗi chuyến phà chỉ mất vài phút qua sông, giá vé rất thấp, giúp sinh viên, người dân dễ dàng tiếp cận các trường học và khu làm việc mà không phải đi đường vòng xa hơn chục cây số.

Nhiều người dân phải quay đầu xe vì bến phà Bình Quới tạm ngừng hoạt động. ẢNH: SẦM ÁNH

Trước sức ép giao thông ngày càng lớn và các dự án nâng cấp cơ sở hạ tầng vẫn đang được triển khai, việc khôi phục hoạt động phà Bình Quới được xem là giải pháp cấp bách, mang tính chiến lược nhằm giảm ùn tắc, đồng thời góp phần duy trì sự phát triển kinh tế - xã hội ổn định tại cửa ngõ phía Đông TP.HCM. Việc khôi phục bến phà không chỉ giúp giảm áp lực giao thông mà còn góp phần bảo vệ môi trường khi giảm lượng khí thải từ phương tiện cá nhân trên đường bộ.

Hiện các cơ quan chức năng đang tích cực phối hợp để hoàn thiện các thủ tục pháp lý và kỹ thuật cần thiết, tạo điều kiện thuận lợi cho phà Bình Quới sớm chính thức đi vào hoạt động trở lại, đáp ứng kỳ vọng của người dân và góp phần giải quyết bài toán ùn tắc giao thông vốn ngày càng trở nên nan giải tại thành phố.