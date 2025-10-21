Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Phà Bình Quới sắp hoạt động lại, người dân mong chờ chuyến qua sông đầu tiên
Video Thời sự

Phà Bình Quới sắp hoạt động lại, người dân mong chờ chuyến qua sông đầu tiên

Sầm Ánh - Chung Phát
21/10/2025 09:35 GMT+7

Phà Bình Quới dự kiến hoạt động trở lại trong tháng 10.2025, giúp giảm ùn tắc giao thông cửa ngõ phía Đông TP.HCM, người dân rất kỳ vọng tuyến phà này sẽ mang lại sự thuận tiện và rút ngắn thời gian di chuyển.

Mong chờ phà Bình Quới sớm hoạt động trở lại chính là những gì mà người dân tại P.Bình Quới, TPHCM ngóng trông từng ngày.

Theo đó, Phó chủ tịch UBND TP.HCM Bùi Xuân Cường đã chỉ đạo các đơn vị liên quan khôi phục hoạt động phà Bình Quới trong tháng 10.2025 để giảm ùn tắc cho khu vực. Đặc biệt, trong bối cảnh cầu Bình Triệu 1 đang trong quá trình nâng tĩnh không và tình trạng ùn tắc giao thông càng trở nên phức tạp.

Phà Bình Quới là một trong những tuyến giao thông đường thủy trọng điểm kết nối bán đảo Thanh Đa (quận Bình Thạnh cũ) với TP.Thủ Đức cũ đang được kỳ vọng sẽ sớm “giải cứu” tình trạng ùn tắc nghiêm trọng ở cửa ngõ phía Đông TP.HCM.

Phà Bình Quới sắp hoạt động lại, người dân mong chờ chuyến qua sông đầu tiên - Ảnh 1.

Phà Bình Quới là một trong những tuyến giao thông đường thủy trọng điểm kết nối bán đảo Thanh Đa (quận Bình Thạnh cũ) với TP.Thủ Đức cũ

ẢNH: SẦM ÁNH

Việc phà Bình Quới ngừng hoạt động đã khiến nhiều người dân đến bến phà phải quay đầu xe, di chuyển vòng qua cầu Bình Triệu hoặc các tuyến đường khác, kéo dài quãng đường và thời gian đi lại, gây áp lực lớn lên các tuyến đường vốn đã quá tải như Quốc lộ 13, đường Phạm Văn Đồng và đường Đinh Bộ Lĩnh.

Sự trở lại của phà không chỉ góp phần giảm tải cho hệ thống giao thông đường bộ mà còn mang lại sự thuận tiện, tiết kiệm chi phí và thời gian cho hàng ngàn người dân thường xuyên qua lại giữa hai bên bờ sông Sài Gòn.

Theo ông Nguyễn Minh Hoàng, người dân sinh sống tại đây, trước đây, mỗi chuyến phà chỉ mất vài phút qua sông, giá vé rất thấp, giúp sinh viên, người dân dễ dàng tiếp cận các trường học và khu làm việc mà không phải đi đường vòng xa hơn chục cây số.

Phà Bình Quới sắp hoạt động lại, người dân mong chờ chuyến qua sông đầu tiên - Ảnh 2.

Nhiều người dân phải quay đầu xe vì bến phà Bình Quới tạm ngừng hoạt động.

ẢNH: SẦM ÁNH

Trước sức ép giao thông ngày càng lớn và các dự án nâng cấp cơ sở hạ tầng vẫn đang được triển khai, việc khôi phục hoạt động phà Bình Quới được xem là giải pháp cấp bách, mang tính chiến lược nhằm giảm ùn tắc, đồng thời góp phần duy trì sự phát triển kinh tế - xã hội ổn định tại cửa ngõ phía Đông TP.HCM. Việc khôi phục bến phà không chỉ giúp giảm áp lực giao thông mà còn góp phần bảo vệ môi trường khi giảm lượng khí thải từ phương tiện cá nhân trên đường bộ.

Hiện các cơ quan chức năng đang tích cực phối hợp để hoàn thiện các thủ tục pháp lý và kỹ thuật cần thiết, tạo điều kiện thuận lợi cho phà Bình Quới sớm chính thức đi vào hoạt động trở lại, đáp ứng kỳ vọng của người dân và góp phần giải quyết bài toán ùn tắc giao thông vốn ngày càng trở nên nan giải tại thành phố.

Tin liên quan

Cần Thơ: Phà dừng hoạt động, người dân lao đao vì cảnh 'qua sông lụy đò'

Cần Thơ: Phà dừng hoạt động, người dân lao đao vì cảnh 'qua sông lụy đò'

Bến đò ngang Trần Phú – Bình Minh (nối trung tâm TP.Cần Thơ với P.Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long) chính thức dừng hoạt động, khiến cuộc sống của hàng trăm hộ dân hai bên bờ rơi vào cảnh lao đao.

Cần Thơ: Bến phà ngừng hoạt động, dân đành bưng cả xe xuống đò

Bình Quới – Thanh Đa sắp thay áo mới: Người dân 'mong mà chưa dám mừng sớm'

Khám phá thêm chủ đề

phà Bình Quới TP.HCM giao thông Cầu Bình Triệu kẹt xe ùn tắc PHÀ
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận