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Thế giới

Phà chở hơn 270 người bốc cháy dữ dội ở Indonesia

Văn Khoa
Văn Khoa
Một chiếc phà Indonesia chở 271 người đã bốc cháy trên biển hôm nay 2.8, khiến 5 người chết và 41 người mất tích, theo AFP dẫn lời giới chức.

Tổng cộng 225 người trên phà Mutiara Sentosa 2 đã được giải cứu, theo Cơ quan Tìm kiếm và Cứu nạn khu vực Surabaya của Indonesia.

Phà Indonesia chở hàng trăm người bốc cháy trên biển - Ảnh 1.

Phà Mutiara Sentosa 2 bốc cháy trên vùng biển ngoài khơi đảo Madura thuộc tỉnh Đông Java của Indonesia vào ngày 2.8

Ảnh: AFP

Một số hành khách đã nhảy xuống biển và được thủy thủ của một con tàu gần đó cứu sống, theo Cơ quan Tìm kiếm và Cứu nạn Quốc gia Indonesia (Basarnas).

Cơ quan này cho biết thêm 4 con tàu khác đã túc trực gần chiếc phà nhưng không thể tiếp cận do nguy cơ từ các vật liệu dễ cháy trên phà.

Thuyền trưởng đã liên lạc với công ty vận hành phà để báo cáo về vụ cháy khi tàu đang trên hành trình từ Surabaya (thuộc tỉnh Đông Java) đến Makassar (thuộc tỉnh Nam Sulawesi). Kể từ thời điểm đó, thuyền trưởng đã không còn giữ liên lạc, theo Basarnas.

Một chiến dịch cứu hộ quy mô lớn hơn đang được triển khai từ Surabaya, theo Basarnas. Surabaya cách vị trí phà đang cháy 6 giờ di chuyển.

"Dựa trên các báo cáo sơ bộ từ hiện trường, hành khách đang chờ được những con tàu ở khu vực lân cận sơ tán", ông Muhammad Masyhud, quan chức cấp cao thuộc Bộ Giao thông Vận tải Indonesia, nói.

"An toàn của hành khách và thủy thủ đoàn là ưu tiên của chúng tôi. Chúng tôi đang liên tục phối hợp với tất cả các bên liên quan để đảm bảo quá trình sơ tán diễn ra nhanh chóng, an toàn và hiệu quả", ông Muhammad khẳng định.

Tai nạn hàng hải thường xuyên xảy ra tại Indonesia, một phần do các tiêu chuẩn an toàn còn lỏng lẻo và điều kiện thời tiết khó lường.

Trong tháng trước, một chiếc phà chở hơn 70 người đã bị chìm khi đang di chuyển gần Selayar, một hòn đảo nhiệt đới nhỏ nằm ở phía nam của đảo Sulawesi. Ít nhất 4 người đã được tìm thấy trong tình trạng tử vong, và 14 người vẫn mất tích khi chiến dịch tìm kiếm kết thúc, theo AFP.

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Phà chở hơn 270 người bốc cháy ở Indonesia Mutiara Sentosa 2 Surabaya BASARNAS

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