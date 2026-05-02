Phá cửa ô tô đang bốc khói cứu tài xế bị mắc kẹt bên trong

Khánh Hoan
02/05/2026 16:37 GMT+7

Một chiếc xe ô tô con đang chạy trên đường thì va chạm với xe khác rồi lao lên vỉa hè, khói bốc lên nghi ngút, khiến người dân phải phá cửa xe để đưa tài xế ra ngoài.

Vụ tai nạn giao thông nói trên xảy ra vào trưa nay, 2.5, tại P.Thành Vinh, Nghệ An.

Thông tin ban đầu cho biết, khoảng 11 giờ 5 phút ngày 2.5, một người đàn ông khoảng hơn 60 tuổi điều khiển xe ô tô màu đen loại 5 chỗ ngồi đang chạy trên đường Nguyễn Văn Cừ, P.Thành Vinh, thì bất ngờ va vào một chiếc xe ô tô khác đang chạy hướng ngược lại. 

Sau vụ va chạm, chiếc xe bị mất lái, lao lên vỉa hè rồi đâm vào một tiệm tạp hóa bên đường.

Phá cửa ô tô đang bốc khói cứu tài xế bị mắc kẹt bên trong- Ảnh 1.

Người dân phá cửa kính đưa tài xế ra ngoài

ẢNH: CTV

Thời điểm đó, trong tiệm tạp hóa có một phụ nữ và 2 cháu nhỏ, nhưng rất may khi nghe tiếng va chạm mạnh và thấy xe lao lên vỉa hè nên cả 3 đã kịp tháo chạy ra ngoài trước khi xe lao đến.

Một lát sau, khói đen và lửa bùng lên từ phần đầu xe ô tô. Phát hiện tài xế bị mắc kẹt trong cabin khi khói đang bốc lên, những người chứng kiến đã hô hoán, dùng bình chữa cháy để dập lửa, ngăn cháy lan, đồng thời dùng gạch, đá phá cửa kính để đưa tài xế ra ngoài.

Phá cửa ô tô đang bốc khói cứu tài xế bị mắc kẹt bên trong- Ảnh 2.

Chiếc xe bị hư hỏng nặng phần đầu sau khi được người dân đẩy ra khỏi tiệm tạp hóa

ẢNh: CTV

Chiếc xe sau đó được người dân đẩy ra khỏi tiệm tạp hóa trong tình trạng phần đầu xe bị hư hỏng nặng, nhiều hàng hóa trong tiệm tạp hóa bị hư hại.

Nguyên nhân vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng điều tra.

Vụ cháy ô tô khiến 2 người tử vong: Trên xe chứa hàng chục khối pin 24V, 9 bình ắc quy

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
