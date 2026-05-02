Phá cửa ô tô đang bốc khói cứu tài xế bị mắc kẹt bên trong

Vụ tai nạn giao thông nói trên xảy ra vào trưa nay, 2.5, tại P.Thành Vinh, Nghệ An.

Thông tin ban đầu cho biết, khoảng 11 giờ 5 phút ngày 2.5, một người đàn ông khoảng hơn 60 tuổi điều khiển xe ô tô màu đen loại 5 chỗ ngồi đang chạy trên đường Nguyễn Văn Cừ, P.Thành Vinh, thì bất ngờ va vào một chiếc xe ô tô khác đang chạy hướng ngược lại.

Sau vụ va chạm, chiếc xe bị mất lái, lao lên vỉa hè rồi đâm vào một tiệm tạp hóa bên đường.

Người dân phá cửa kính đưa tài xế ra ngoài ẢNH: CTV

Thời điểm đó, trong tiệm tạp hóa có một phụ nữ và 2 cháu nhỏ, nhưng rất may khi nghe tiếng va chạm mạnh và thấy xe lao lên vỉa hè nên cả 3 đã kịp tháo chạy ra ngoài trước khi xe lao đến.

Một lát sau, khói đen và lửa bùng lên từ phần đầu xe ô tô. Phát hiện tài xế bị mắc kẹt trong cabin khi khói đang bốc lên, những người chứng kiến đã hô hoán, dùng bình chữa cháy để dập lửa, ngăn cháy lan, đồng thời dùng gạch, đá phá cửa kính để đưa tài xế ra ngoài.

Chiếc xe bị hư hỏng nặng phần đầu sau khi được người dân đẩy ra khỏi tiệm tạp hóa ẢNh: CTV

Chiếc xe sau đó được người dân đẩy ra khỏi tiệm tạp hóa trong tình trạng phần đầu xe bị hư hỏng nặng, nhiều hàng hóa trong tiệm tạp hóa bị hư hại.

Nguyên nhân vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng điều tra.