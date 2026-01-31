Phá đảo Coca-Cola Tết Fest 2026: Tọa độ ‘co-creation’ cực chất của Gen Z

Coca-Cola Tết Fest 2026 mix & match giữa chất liệu truyền thống với hiện đại và sáng tạo, biến mỗi khoảnh khắc tại sự kiện thành một cú chạm rực rỡ, để mọi người cùng nhau bật vibe tết theo cách riêng, biến những giá trị xưa cũ trở nên "cool" hơn bao giờ hết dưới hơi thở của thời đại mới.

Coca-Cola Tết Fest 2026 tiếp nối thành công của Lễ hội Mừng Năm Mới 2025, hứa hẹn mang lại những trải nghiệm đầy gắn kết để cùng nhau dệt nên tết mới

Khi mỗi người là một "sợi chỉ" dệt nên bức tranh tết khổng lồ

Nếu hình ảnh người bà, người mẹ bên khung cửi là biểu tượng của sự tỉ mẩn trong nếp nhà xưa, thì tại Coca-Cola Tết Fest 2026, tinh thần ấy được level up theo cách hiện đại hơn qua ý tưởng cùng nhau: "Dệt" bức tường thêu tết khổng lồ rộng gần 40 m² chiếm trọn spotlight ngay giữa trung tâm TP.HCM.

Vượt xa khỏi giới hạn của một tọa độ check-in thông thường, sức hút của Bức tường thêu khổng lồ nằm ở hành trình "co-create" (đồng sáng tạo) có 1-0-2. Tại đây, giới trẻ không chỉ đến để nhìn, mà để thực sự "nhập cuộc".

Mỗi bạn trẻ ghé thăm đều trở thành một "nghệ nhân hiện đại", tự tay hoàn thiện từng chi tiết trang trí, gửi gắm cá tính vào trong bức tranh chung. Chính sự chung tay của cả cộng đồng đã biến một tác phẩm tĩnh thành một biểu tượng sống động, nơi tinh thần "Dệt Nên Tết Mới" được hiện thực hóa qua từng đường kim mũi chỉ của hàng ngàn người tham gia.

Coca-Cola Tết Fest đã chính thức khởi động với loạt hoạt động trải nghiệm thú vị

Chưa dừng lại ở đó, tinh thần hợp lực tiếp tục được lan tỏa qua game tương tác "Tết Tới Tấp". Không gian quảng trường Lê Lợi - Nguyễn Huệ hứa hẹn sẽ sôi động hơn khi hàng ngàn người cùng tương tác trên màn hình LED cỡ lớn. Khoảnh khắc tất cả mọi người đồng lòng thực hiện các thao tác mô phỏng những "thủ tục" chuẩn bị tết như trang trí nhà cửa, bày biện bàn ăn tương tác cùng chuyển động trên màn hình LED sẽ tạo nên một hình ảnh vô cùng đáng nhớ.

Lạc lối tại Foodfest và góc Customization quà tặng độc bản

"Quẩy" hết mình thì cũng phải "nạp" hết vị! Khi đôi tay đã thêu dệt nên những cảm xúc đẹp, chiếc bụng đói cũng cần được lấp đầy bằng những món ăn đậm đà phong vị Tết.

Đến với Coca-Cola Tết Fest 2026, bạn vừa được nhâm nhi hương vị cổ truyền, vừa khám phá những món "Tet food remake" đầy phá cách từ hơn 100 gian hàng Coca-Cola Foodmarks đình đám.

Trong khi đó, team thích đồ "độc" chắc chắn sẽ "đổ đứ đừ" trước góc Customization điệu nghệ. Đây là nơi những chiếc bao lì xì, móc khóa, dây pháo, hay khăn trải bàn quen thuộc, dưới bàn tay sáng tạo của bạn, được biến hóa để trở thành những phiên bản giới hạn, mang đậm dấu ấn cá nhân.

Đừng quên sưu tập đủ stamp từ các hoạt động tại Playground để nhận lấy cơ hội săn lộc xuân tại chiếc Máy Lucky Draw Bao lì xì khổng lồ. Những phần quà xịn mịn như tai nghe, túi tote đang chờ đợi để về đội của những người chơi may mắn và nhiệt huyết nhất.

Đến với Coca-Cola Tết Fest 2026, bạn không chỉ được có trải nghiệm đặc sắc từ vui chơi đến ẩm thực mà còn được giao lưu với nhiều nghệ sĩ

Epic Music Show: Đêm nhạc hội tụ dàn nghệ sĩ Vbiz được yêu thích

Điểm nhấn của Coca-Cola Tết Fest 2026 chắc chắn là đêm nhạc Epic Music Show diễn ra vào ngày 31 . 1. Quy tụ dàn line-up toàn những gương mặt anh trai, em xinh được giới trẻ yêu thích như Jun Phạm, RHYDER, 52Hz, RIO, HURRYKNG, CONGB, Sơn.K, Mason Nguyễn, đêm nhạc hứa hẹn mang đến những bản hit đình đám, kết hợp cùng hiệu ứng âm thanh, ánh sáng được dàn dựng công phu, cùng pháo hoa rực rỡ sẽ tạo nên một bữa tiệc âm nhạc chào đón năm mới bùng nổ. Sẵn sàng để "bật hứng khởi" và "cháy" hết mình cùng dàn line-up siêu "chất" trong đêm đại nhạc hội Epic Music Show thôi nào! Tại TP.HCM, chuỗi hoạt động Coca-Cola Tết Fest 2026 sẽ diễn ra tại Quảng trường Lê Lợi - Nguyễn Huệ trong 3 ngày, từ 30. 1 đến 1 . 2 . 2026. Với quy mô lớn và thiết kế đa tầng trải nghiệm, sự kiện mang đến trải nghiệm với tinh thần "đồng sáng tạo" mà Coca-Cola khởi xướng.