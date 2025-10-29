Phá nát bờ sông Ayun khai thác gỗ lạ

Bờ sông tan hoang vì khai thác gỗ lạ

Sáng 28.10, người dân thôn Plei Kual (xã Phú Thiện) bàng hoàng khi chứng kiến bờ sông Ayun, con sông lớn ở phía tây tỉnh Gia Lai, bị tàn phá nghiêm trọng để khai thác gỗ lạ. Hai xe múc hoạt động liên tục, san ủi cả một đoạn bờ sông, tạo nên những hố sâu lan rộng nhằm đào tìm gỗ lạ chìm dưới lòng sông.

Mục tiêu của nhóm người này không phải là đất đá thông thường, mà là những cây gỗ lạ nằm chìm sâu dưới lòng đất không biết từ bao giờ. Những khúc gỗ có đường kính tới 1,3 mét, dài khoảng 4 mét, những “kho báu” giữa thiên nhiên này đã bị cắt khúc và lén lút vận chuyển đi trong đêm.

Một phần hiện trường bờ sông Ayun bị đào bới để khai thác gỗ lạ ẢNH: TRẦN HIẾU

"Chúng tôi không hiểu sao họ dám làm công khai như vậy. Ruộng đất, hoa màu của dân bị đào nát, bờ sông bị phá tan hoang, nhưng không ai dám hỏi", một người dân địa phương chia sẻ với giọng đầy bức xúc.

Ngay trong ngày 28.10, sau khi nhận được tin báo, Phòng Kinh tế xã Phú Thiện cùng Đội Kiểm lâm cơ động số 3 (Chi cục Kiểm lâm tỉnh Gia Lai) đã khẩn trương có mặt tại hiện trường để ngăn chặn. Tuy nhiên, một phần thiệt hại về đất sản xuất và bờ sông Ayun đã không thể khắc phục.

Ông Mai Ngọc Quý, Trưởng phòng Kinh tế xã Phú Thiện, khẳng định: “Hành vi đào bới bờ sông để khai thác gỗ là vi phạm quy định pháp luật. Còn mức độ vi phạm cụ thể đến đâu thì cơ quan chức năng sẽ tiếp tục xác minh, làm rõ".

Bờ sông tan hoang ẢNH: TRẦN HIẾU

Ngày 29.10, ông Nguyễn Anh Tuấn, Chủ tịch UBND xã Phú Thiện, cho biết đã chỉ đạo Công an xã phối hợp lực lượng kiểm lâm để điều tra toàn diện vụ khai thác khai thác gỗ lạ ven sông Ayun.

"Quan điểm của địa phương là xử lý nghiêm. Bước đầu, chúng tôi sẽ xác định rõ nguồn gốc, chủng loại cây gỗ, đối tượng khai thác và thiệt hại liên quan để có căn cứ xử lý", ông Tuấn cho biết.

Xác minh làm rõ

Đáng chú ý, dư luận địa phương xôn xao trước thông tin cho rằng người đứng sau vụ khai thác gỗ lạ ven sông Ayun là một cán bộ kiểm lâm phụ trách địa bàn xã Phú Thiện.

Về việc này, ông Trương Thanh Hà, quyền Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm tỉnh Gia Lai, cho biết: “Chúng tôi sẽ xác minh, làm rõ thông tin. Nếu đúng là có cán bộ tham gia, sẽ xem xét hành vi có vi phạm quy định của luật Cán bộ, công chức hoặc các quy định pháp luật khác hay không. Trên cơ sở kết quả xác minh, nếu có vi phạm, sẽ xử lý nghiêm theo quy định".

Một phần của cây gỗ lạ chưa kịp mang ra khỏi hiện trường ẢNH: TRẦN HIẾU

Điều đáng chú ý là những cây gỗ lạ được phát hiện không nằm trong phạm vi rừng, mà chìm sâu dưới lòng đất ven bờ sông Ayun.

Theo ông Trương Thanh Hà, đây không phải là vụ khai thác rừng trái pháp luật theo nghĩa truyền thống, mà thuộc trường hợp điều chỉnh theo luật Quản lý tài sản công.

"Chính quyền địa phương sẽ có hướng dẫn cụ thể về việc xác lập quyền sở hữu toàn dân đối với số gỗ này", ông Hà giải thích.

Hiện, cây gỗ lạ vẫn chưa xác định được chủng loại ẢNH: TRẦN HIẾU

Còn ông Nguyễn Anh Tuấn nhấn mạnh: “Theo quy định, khi phát hiện cây gỗ dưới lòng đất, người dân phải trình báo chính quyền địa phương và cơ quan chức năng để xử lý; tuyệt đối không được tự ý khai thác hay vận chuyển.



