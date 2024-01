Phải triệt bỏ thẩm mỹ 'chui'

Những năm qua, năm nào Báo Thanh Niên cũng có loạt bài phản ánh nạn thẩm mỹ "chui", làm đẹp trái phép, làm quá chức năng; bên cạnh đó còn đưa tin các ca bị tai biến, chết người sau làm thẩm mỹ. Báo Thanh Niên vừa tiếp tục phản ánh thực trạng này qua loạt bài Thẩm mỹ "chui" cấp tốc lại tung hoành bất chấp. Loạt bài cho thấy những người hành nghề thẩm mỹ kiểu này không biết sợ là gì, bất chấp không chuyên môn, lừa dối, giả giấy phép… chỉ biết kiếm tiền trên tính mạng người khác.



Dẫu có hàng ngàn bài báo phản ánh; dẫu liên tục xảy ra tai biến, tử vong sau làm thẩm mỹ từ nâng ngực, hút mỡ, đến tiêm chất làm đầy filler, nhưng họ vẫn "ung dung" rao trái phép làm đẹp trên mạng xã hội. Họ ngang nhiên hành nghề thẩm mỹ từ khách sạn đến căn hộ, những nơi không đảm bảo chuyên môn… Tai biến, chết người xảy ra, báo chí đưa tin, cơ quan chức năng vào cuộc kiểm tra, xử phạt, rồi sau đó lại tiếp tục. Hậu quả người dân gánh chịu, những cái chết tiếp diễn…

Mới đầu năm 2024, tại TP.HCM đã xảy ra hai vụ tai biến nặng sau làm thẩm mỹ: một tại thẩm mỹ viện Cao Kim (đường 3 Tháng 2, Q.10) khiến một phụ nữ bị hôn mê, suy đa tạng; một do bác sĩ L.T.H phẫu thuật đặt túi ngực, gọt góc hàm (làm tại Bệnh viện đa khoa Vạn Hạnh), khiến cô gái 26 tuổi hôn mê nguy kịch. Đó là chưa kể các ca tai biến khác nhỏ hơn. Năm 2023, cũng xảy ra nhiều vụ tai biến, tử vong sau làm thẩm mỹ, trong đó có vụ tử vong sau phẫu thuật nâng ngực ở khách sạn.

Bây giờ không nhớ hết những ca tai biến, tử vong sau làm thẩm mỹ, vì xảy ra nhiều quá. Giới hành nghề chính thống thì than rằng, làm thẩm mỹ "có tóc" (có chuyên môn, bệnh viện thẩm mỹ…) gặp khó, khi bị giám sát kỹ hơn nhiều mặt, kể cả đăng giới thiệu trên báo, trong khi thẩm mỹ "chui", trái phép thì tung hoành, rao nhan nhản trên mạng xã hội.

Những năm gần đây Sở Y tế TP.HCM tăng cường kiểm tra, xử lý, kể cả phối hợp công an, chính quyền, đưa ra một số giải pháp, nhưng thẩm mỹ "chui", hoặc làm quá chức năng vẫn liên tục xảy ra là do món lợi quá lớn. Do vậy, cần phải tăng mức phạt cũng như kèm theo các biện pháp nghiêm khắc hơn nữa để kiểu hành nghề thẩm mỹ bất lương này chấm dứt.