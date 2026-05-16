Phải xác thực sinh trắc học khi đăng ký mới sử dụng hóa đơn điện tử

Đan Thanh
16/05/2026 09:29 GMT+7

Từ ngày 15.5, người đại diện theo pháp luật phải thực hiện xác thực sinh trắc học khi đăng ký mới sử dụng hóa đơn điện tử; thay đổi thông tin đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử.

Thuế tỉnh Bắc Ninh vừa thông báo tới người nộp thuế về việc xác thực sinh trắc học khi đăng ký, thay đổi thông tin sử dụng hóa đơn điện tử.

Ngày 14.5, Cục Thuế (Bộ Tài chính) đã hoàn thành nâng cấp hệ thống hóa đơn điện tử phiên bản v1.0 nhằm đáp ứng yêu cầu xác thực sinh trắc học, góp phần nâng cao an toàn và bảo mật trong sử dụng hóa đơn điện tử.

Phải xác thực sinh trắc học khi đăng ký mới sử dụng hóa đơn điện tử - Ảnh 1.

ẢNH: THUẾ TỈNH BẮC NINH

Từ ngày 15.5, người đại diện theo pháp luật phải thực hiện xác thực sinh trắc học trong các trường hợp: đăng ký mới sử dụng hóa đơn điện tử; thay đổi thông tin đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử có liên quan đến người đại diện theo pháp luật như họ và tên, số căn cước công dân, ngày sinh.

Điều kiện thực hiện là: người đại diện theo pháp luật đã có tài khoản VNeID mức độ 2; đã cài đặt ứng dụng eTax Mobile để thực hiện xác thực sinh trắc học.

Đối với các trường hợp thay đổi thông tin sử dụng hóa đơn điện tử không liên quan đến người đại diện theo pháp luật, hệ thống tiếp tục xác thực bằng mã OTP.

Để thực hiện xác thực sinh trắc học, người đại diện theo pháp luật, chủ hộ kinh doanh thực hiện 2 bước như sau: cài đặt và đăng nhập ứng dụng eTax Mobile; truy cập mục "Tra cứu hồ sơ đã gửi" và thực hiện xác thực sinh trắc học theo hướng dẫn.

Trường hợp quá 1 ngày kể từ thời điểm gửi hồ sơ mà chưa thực hiện xác thực sinh trắc học, hồ sơ đăng ký, thay đổi thông tin sẽ bị cơ quan thuế từ chối theo quy định.

"Để tránh phát sinh chậm trễ trong quá trình xuất hóa đơn, cần chủ động thực hiện xác thực sinh trắc học khi gia hạn chữ ký số và đăng ký, thay đổi thông tin sử dụng hóa đơn điện tử trong thời gian sớm nhất", Thuế tỉnh Bắc Ninh lưu ý.

Trao đổi với Thanh Niên, ông Nguyễn Văn Thức, Chủ tịch Công ty TNHH tư vấn thuế BCTC, đánh giá yêu cầu thực hiện xác thực sinh trắc học như trên là hướng quản lý khá tích cực nhằm kiểm soát người đứng đầu, phải là người đại diện thật sự của doanh nghiệp, tổ chức thì mới được xuất hóa đơn điện tử. Điều này sẽ giúp ngăn chặn hiệu quả tình trạng gian lận hóa đơn.

Đề nghị sửa loạt quy định về hóa đơn điện tử trong thương mại điện tử

Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) đề nghị sửa đổi nhiều quy định liên quan tới hóa đơn điện tử trong kinh doanh thương mại điện tử nêu tại dự thảo Thông tư quy định hóa đơn điện tử, chứng từ điện tử.

