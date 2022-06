Phạm Anh Khoa hát rock trong show thời trang Hà Linh Thư

Ít xuất hiện trong những chương trình giải trí hơn trước, thời gian gần đây Phạm Anh Khoa tập trung chăm lo cho tổ ấm riêng. Theo chia sẻ của bà xã, nam ca sĩ gốc Khánh Hòa đã dọn về ở một khu dân cư lao động, nơi đó cả gia đình anh được trải nghiệm một cuộc sống không nhộn nhịp của showbiz mà chỉ có tình yêu thương của bà con nghèo.

Với những gì đi qua, giờ đây Phạm Anh Khoa cho biết anh muốn dành thời gian nhiều hơn cho gia đình và trở thành một người bố tốt. Cũng vì lý do ấy, ánh đèn sân khấu cũng không phải là mục tiêu lớn nhất của đời anh. Thay vào đó, nam ca sĩ sinh năm 1985 có thể hát bất cứ đâu cho bà con nghèo nghe. Nhận lời góp mặt trong show thời trang Welcome to the Jungle của nhà thiết kế Hà Linh Thư, nhiều khán giả đã tò mò và trông đợi cho lần xuất hiện này của Phạm Anh Khoa.





Lý giải về sự có mặt của nam ca sĩ nhạc rock này, Hà Linh Thư chia sẻ: “Với tình yêu nhạc rock suốt bao nhiêu năm qua, bộ sưu tập xuân hè 2022 vẫn là câu chuyện của niềm đam mê và cảm hứng từ dòng nhạc này. Welcome to the Jungle là bài hát của ban nhạc rock lừng danh Guns N' Roses qua những trải nghiệm được ám chỉ về một cuộc sống đầy khốc liệt trong thành phố với những hiểm nguy như trong rừng rậm. Chính vì những điều trên mà Phạm Anh Khoa sẽ là người mở màn cho câu chuyện giữa rock và thời trang trong show diễn lần này của tôi”.

Bên cạnh đó, Hà Linh Thư cũng tiết lộ siêu mẫu Xuân Lan sẽ giữ vị trí quan trọng trên sàn diễn trong bộ sưu tập mới nhất này. Bên cạnh đó, người mẫu Minh Kha cũng sẽ có mặt cùng với một nữ siêu mẫu sẽ được “bật mí” trong thời gian sắp tới. Show diễn Welcome to the Jungle của nhà thiết kế Hà Linh Thư sẽ được diễn ra vào tối 12.6 tại TP.HCM.